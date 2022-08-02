Tercih yapacaklara uyarı: Burs vaadi doğru tercihe engel olabilir

Tercih maratonundaki adayların hayallerindeki okulu ve bölümü tercih etmeleri için ÖSYM tarafından son gün 5 Ağustos 2022 saat 23:59 olarak belirtildi. Yoğun bir heyecan içerisinde olan adayların hayallerini kurdukları bölüm ve okulları kazanmalarının önündeki engellere takılmamaları için önemli tavsiyelerde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, özellikle vakıf üniversitelerini tercih edecek adayları yanlış tercihte bulunmamaları noktasında uyardı. Vakıf üniversitelerinin bu süreçte öğrenci kazanmak için "ilk tercihe x burs" gibi çeşitli tercih stratejileri yaptığını söyleyen Akoğlan, adayların burs almak için ilk tercihlerinde istemedikleri bölümlere yer vermelerinin doğru tercihe engel olabileceğini kaydetti.



Seçecekleri bölümün adayların tüm hayatını etkileyeceğini belirten Akoğlan, "Bazı vakıf üniversiteleri ilk tercihe yüzde 30- 40 gibi indirim stratejileri uyguluyor. Öğrencilere önerim; öncelikle kendi istedikleri bölümü tercih listesinde üstten başlayarak, yazmaları. Yapılan indirimden dolayı istemedikleri programları tercih etmesinler. Bu noktada ücretin telafisi olur fakat kendilerine uygun olmayan bir bölümü okumalarının telafisi olmayacaktır. Çünkü bu dönemde seçecekleri bir bölüm bundan sonraki hayatlarını etkileyecektir" dedi.

Tercih edilecek okullar ve bölümler iyi araştırılmalı

Adayların tercih sonuç belgelerini çok dikkatli bir şeklide incelemelerini tavsiye eden Akoğlan, "Seçecekleri alanların eşit ağırlık, sayısal ya da sözel puanla mı alım yapacağına ve özellikle ön lisans bölümlerine TYT puanıyla mı tercih yapmak istediklerine dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Meslek liselerinden mezun oldukları alanlarla ilgili tercih yapacak adayların ise ek puan kısmındaki puana ve başarı sıralamasına göre hareket etmeleri gerekiyor. Ek puanla tercih edilecek bölümler ön lisans programlarıdır. Bu bakımdan lisans tercihi yapacak adaylar dikkat etmeli. Önemli olan nokta adayların kendi ilgi ve yeteneklerine en uygun olan programları çok iyi araştırmalarıdır. Bu dönemde belediyelerin tercih merkezlerine, üniversitelerin tercih tanıtım günlerine giderek, danışmanlardan, bölüm öğrencilerinden hatta ulaşabilirlerse istedikleri bölümün mezunlarından bilgi edinsinler. Edinecekleri bilgiler de 'O bölümün mezunları hangi işlerde çalışıyor, okutulan dersler öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun mu ve dünyada o bölüm artık geçerliliğini sürdürüyor mu?' bunlara baksınlar" diye konuştu.

Meslek lisesinden mezun olan adaylar M.T.O.K'a dikkat etsinler

Sıralamasını başarılı bulmayan öğrencilerin de tercih dönemini değerlendirmesini öneren Akoğlan, "Adayların 24 tercih hakları var. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değiller. Ayrıca bu sene adayların puanı yüksek olmasına rağmen başarı sıralamalarında bir gerileme olduğunu görüyoruz. Öğrenciler tercih yapmayıp, mezuna kalmayı da düşünüyor olabilir. Bunu yapmasınlar. Akıllarında olan programları yine yazsınlar. Kazanamazlarsa zaten mezuna kalacaklar. Tercih dönemini değerlendirsinler. Özellikle meslek lisesinden mezun olan adaylar. Meslek ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının (M.T.O.K) bölgesine dikkat ederek tercih yapsınlar. Yani Avcılar'da meslek lisesi okuyan bir öğrenci kılavuzu incelediğinde puanı ve başarı sırası Samsun'daki bir okula yetse bile yerleşemeyebilir. Çünkü öncelik o bölgedeki mesleki ve teknik lisesinden mezun öğrencilere veriliyor. Adayların buna çok dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Adaylar istedikleri programların kodlarına bakarak tercih yapsın"

"Lisans tercihlerinde puana bakmıyoruz. Bu tercihlerde bakılacak tek yer başarı sırasıdır" diyen Akoğlan, "Ön lisans tercihlerinde ise hem puana hem de başarı sırasına bakılabilir. Meslek lisesi mezunları ise ek puana bakarak tercih yapacaklar. Okul birincileri için ise ayrı bir kontenjan var. Okul birincileri kontenjanı sadece devlet okullarında var. Vakıf okullarında bu kontenjan yok. O yüzden okul birincisi adaylar tercihlerini yaparken, devlet okullarındaki Okul Birincileri Kontenjanına göre tercih yapacaklar. Okul birincileri içerisinde değerlendirilecekler. Adaylar bu kontenjana yerleşemezlerse, genel kontenjana göre yerleşecekler. Bu nedenle istedikleri programların kodlarına dikkatle bakarak, tercihlerini hazırlamalılar. Bunun dışında adaylar terhinlerini sistem üzerinden son güne kadar güncelleyebilir. Fakat akıllarının karışmaması için tercihlerini son güne de bırakmasınlar" dedi.

"Özel koşullara dikkat"

Puan, sıralama ve üniversite ücreti kadar özel koşulların da tercihte çok önemli olduğunu belirten Akoğlan, "Programların kendilerine has özel koşulları var. Bazı programlar adaylardan fiziksel yeterlilik istiyor. Aday bu koşulları sağlayıp, sağlamadığına özel koşullar maddelerinden bakmalı. Koşullarını sağlayamadıkları bölümleri seçmesinler. Çünkü puan ve başarı sırası o bölümü seçmeye yetse dahi adayların fiziksel yeterlilikleri uygun değilse okulu kazansa bile kayıt yaptıramaz. Ayrıca bu dönemde velileri de çok fazla baskın görmeye başladık. Velilerden biraz daha çocuklarına inisiyatifli olmalarını tavsiye ediyoruz. Tercihte öncelik adayın seveceği bölümü seçmesidir" tavsiyelerinde bulundu.

Sıra Dışı Burs ile tüm tercihler değerli hale geliyor

Tüm tercihlerin değerli olduğunu, burs desteğinde bulunulacaksa İstanbul Topkapı Üniversitesinin Sıra Dışı Tercih Bursu gibi öğrencilerin tercih sıralamasını etkilemeyecek seçenekler sunulması gerektiğinin altını çizen Akoğlan, "İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak öğrencilere ekonomik olarak destek olmayı ve yükseköğretimi erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda Sıra Dışı Tercih Bursunu geliştirdik. Tercih listesinin ilk 5 sırasında İstanbul Topkapı Üniversitesinden en az bir ön lisans ya da lisans programına yer veren adaylar, bu tercihlerden birine yerleşmesi halinde yüzde 40'a varan tercih bursu kazanıyor. Üniversite adaylarının kalan tercih haklarında da İstanbul Topkapı Üniversitesinden bir lisans ya da ön lisans bölümüne yer vermesi halinde, tercih ettiği bölümlerden hangisine yerleştiğine bakılmaksızın Sıra Dışı Tercih Bursundan faydalanma hakkı kazanıyor" hatırlatmasında bulundu.

