Yola savrulan meyve ve sebzeleri polisler topladı
Batman'da seyyar arabasıyla sebze ve meyve satışı yapan kişi kaza yaptı. Yola savrulan meyve ve sebzeleri gören polis vatandaşın yardımına koştu. Tek tek ürünleri toplayan polisin yürek ısıtan o anları kameralara yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 23:53
Batman kent merkezinde seyyar arabasıyla meyve sebze taşıyan bir vatandaş kaza yaptı.
Taşıdığı meyve ve sebzeleri yola savruldu. Bu sırada aracıyla yoldan geçen trafik polisi ve çevredeki vatandaşlar durumu fark etti.
Polis, yol kenarına arabasını park edip yola savrulan meyve ve sebzeleri tek tek toplayarak caddeyi temizledi.
O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız