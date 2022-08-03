Altıparmak'ın zirvesine çıktı, gördüklerine sitem etmeden duramadı

Doğu Karadeniz'deki Kaçkar sıradağları arasında deniz seviyesinden 3 bin 480 metre yükseklikteki zorlu tırmanış rotasına sahip Altıparmak Dağı'na çıkan Ömer Aydınoğlu, daha önce zirveye çıkan dağcıların bıraktığı çöplerle karşılaştı.

Çöpleri toplayan Aydınoğlu, "Sevgili dağcı kardeşler, bu çöpleri burada biz topladık. Dolusunu getiriyorsunuz, boşunu götürmüyorsunuz. Bu çöpleri burada Altıparmak zirvede bırakmayın. Biz bunları aşağıya indireceğiz. Üzüldüm, yapmayın. Bunları buraya bırakan insanlara ben dağcı demiyorum. Dağcı olan insan bu çöpleri buraya bırakmaz, çevreyi temiz tutar. Her sene geliyoruz, her sene bu kadar Çöp bırakılırsa ne olacak? Bu dağlar temiz olduğu için biz geliyoruz. İlerleyen yıllarda bu çöplerden biz buraya gelemeyiz. Lütfen çöplerinizi aşağıya indirin" dedi.

Altıparmakın zirvesine çıktı, gördüklerine sitem etmeden duramadı