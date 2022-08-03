MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek
MHP, 2023 seçimleri için mitinglere 4 Eylül'de başlayacak. Eylül ayı içindeki diğer mitinglerin tarihleri ve yerleri de belirlendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ağustos 2022 10:31
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sahaya inecek.
Devlet Bahçeli'nin de katılarak konuşma yapamacağı ilk miting 4 Eylül'de Sivas'ta çevre illerin de katılımıyla yapılacak.
MHP'de daha sonra 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da miting düzenlenecek.
''2023 DOĞRU: ADAY BELLİ KARAR NET''
Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız