Şırnak'ta askeri araç şarampole devrildi: 10 yaralı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Ağustos 2022 16:09
Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri Unimog araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 10 asker hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız