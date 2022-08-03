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TİM Başkanı Gültepe'den 'ihracat' açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İlk 7 ayda ihracatımız 144 milyar doları, son 12 ayda ise 248 milyar doları aştı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ağustos 2022 16:52
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TİM Başkanı Gültepe'den 'ihracat' açıklaması

TİM'in temmuz ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Konya'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı. TİM Başkanı Gültepe toplantıdaki konuşmasına Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Temmuz ayında yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadar ki en yüksek temmuz ayı ihracat performansını gerçekleştirdiklerini anımsatan Gültepe, bu performansın, yıl bazında iş günü sayısının en az olduğu bir dönemde kaydedildiğinin altını çizdi.

İlk 7 ayda ihracatın 144 milyar doları, son 12 ayda ise 248 milyar doları aştığını bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 23 ayın 21'inde aylık ihracat rekorları kırdık. Yılın ikinci yarısına geçmemizle beraber ihracat projeksiyonlarımız daha da netleşti. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki yıllık ihracat hedefimiz olan 250 milyar doları aşarak 2022'de çok önemli bir eşiği ardımızda bırakacağız. Rakamlarımızın detaylarına baktığımızda tam 17 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay ilk 5 sektörümüz sırasıyla, 2,9 milyar dolar ile kimya, 2 milyar dolar ile otomotiv, 1,6 milyar dolar ihracatla hazır giyim, 1,6 milyar dolarla çelik ve 1 milyar dolar ihracatla elektrik-elektronik sektörlerimiz oldu.

Özellikle kimya sektöründe yaşanan yüzde 54'lük artış, sektörümüzü bu ay zirveye taşıdı. Kimyanın alt gruplarında benzin, doğal gaz, mazot, hidrokarbon karışımları gibi ürünlerde bu ay ihracatımız 745 milyon dolar arttı. Ayrıca, en çok artış kaydeden ilk 10 ürün grubunda ihracatımız 1 milyar dolar yükseldi."

- "Temmuz ayında 52 ilimiz ihracatını artırmayı başardı"

Mustafa Gültepe, temmuz ayında 52 ilin ihracatını artırmayı başardığına işaret ederek, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilin sırasıyla, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara olduğunu bildirdi.

Diyarbakır'ın tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiğini aktaran Gültepe, şu bilgileri verdi:

"Bu şehirlerimizin haricinde, ihracat artışıyla dikkat çeken diğer illerimiz ise Adana, Samsun, Şırnak ve Konya oldu. Konya merkezli firmalarımız da bu ay ihracatlarını yüzde 14 artırarak 240 milyon dolar seviyesine ulaştırdı. Konya, tarihten aldığı köklü ticari geçmişini, günümüz ihracat performansına doğrudan yansıtan bir şehir.

En çok ihracat yapan 12. ilimiz, 189 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat, 2 bin 400'ü aşkın ihraç ürünü ve İlk 1.000 İhracatçı arasındaki 8 firmasıyla, Anadolu'da rol model şehir olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl ihracatını yüzde 40 artırarak 3 milyar dolar ihracata ulaşan Konyamızın, artan yatırımlar neticesinde yıl sonunda ihracatını 3,5 milyar dolara taşıyacağına inanıyoruz."

- "147 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik"

İhracatçıların temmuz ayında Türkiye'nin bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığına dikkati çeken Gültepe, 147 ülkeye ihracatın artırıldığını söyledi.

Gültepe, "İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya oldu. Bu ülkelerin yanı sıra, Rusya, Bulgaristan ve Güney Afrika'ya ihracatımızda önemli yükselişler var. Ayrıca aralarında Bulgaristan, Gürcistan ve Litvanya'nın da bulunduğu 5 ülkeye ihracatta bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında ülke gruplarına göre ihracatın, Avrupa'ya 10,2 milyar dolar, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,1 milyar dolar, Afrika kıtasına 1,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Gültepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"TİM olarak, 'Gidemediğin, ulaşamadığın hiçbir pazar senin değildir.' anlayışıyla hareket ediyor ve ülkemizin ihracat mesafesinin artırılması çalışmalarını destekliyoruz. Temmuz ayının başında Sayın Bakanımız, Uzak Ülkeler Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda, Bakanlığımızca hazırlanmış kapsamlı yol haritasını ve yeni vizyonu kamuoyu ile paylaştı. Mevcut durumda 3 bin 65 km olan ihracatımızın ortalama menzilinin, 4 bin 744 km olan dünya ortalamasına yükseltilmesi son derece önem arz ediyor. Çalışmanın kapsadığı eylem maddeleri üzerinde, Meclisimiz üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları almaya hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği uzak coğrafyalarda ihracatımızı artırmak adına çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz."

- "Birim ihracat değerimiz yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldi"

TİM Başkanı Gültepe, temmuz ayında 1.368 firmanın ilk kez ihracat yaptığını belirterek, yeni firmaların temmuz ayında 60 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Birim ihracat değerinin yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldiğini dile getiren Gültepe, şunları söyledi:

"Diğer yandan, doların avro karşısındaki yükselişi temmuz ayında da devam etti. Avro/dolar paritesi, geçtiğimiz yıl ocak-temmuz döneminde 1,20 iken bu yıl 1,08'e düştü. Hatta temmuz ayı içerisinde 1'in altına geriledi. Avro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi negatif yönlü 1,2 milyar dolar oldu. Paritenin ihracat rakamlarımıza olumsuz etkisi 7 ayda 7 milyar dolara yaklaştı. Parite geçtiğimiz yılki seviyesini muhafaza edebilseydi, bugün ihracatımız son 12 ayda 255 milyar doları aşacaktı. Bu sebeple, paritenin tüm olumsuz etkisine rağmen bugün ulaştığımız ihracat rakamları daha da anlamlı hale geldi."

- "Savaşın etkileriyle hızlanan enflasyon, küresel ekonomide endişeleri artırıyor"

Mustafa Gültepe, konuşmasında küresel ekonomiye de değindi.

Savaşın etkileriyle hızlanan enflasyonun, küresel ekonomide endişeleri artırdığını kaydeden Gültepe, uluslararası ekonomi kuruluşlarının küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdüğüne atıfta bulundu.

"Ancak ülkemizin de aralarında bulunduğu az sayıda ülkenin büyüme beklentisi ise yükseliyor." diyen Gültepe, şöyle devam etti:

"Ülkemize dair büyüme beklentilerindeki pozitif seyrin ana sebebi, şüphesiz reel sektördeki çarkların istikrarlı bir şekilde dönmesidir. Dinamik iç piyasa ile beraber, mal ve hizmet ihracatında ulaştığımız rakamlar, Türkiye'yi negatif beklentilerden olumlu yönde ayrıştırıyor. Son verilere göre, sanayi üretimimiz yüzde 9,1 arttı. Kapasite kullanım oranı ise 0,6 puan artarak 78,2 seviyesine ulaştı. Temmuz ayında küresel tablodaki olumsuzluklara rağmen, yine bir ihracat rekoruna ulaştık. İhracatçılarımızı kaydedilen bu başarılardan ötürü tebrik ediyor, aynı zamanda ihracatçılarımız için yönetilmesi zor bir döneme girdiğimizi de hatırlatmak istiyorum.

Malumlarınız olduğu üzere, ABD, Avrupa ve Asya Merkez Bankaları parasal sıkılaşma hamlelerine devam ediyor. Ayrıca, savaşın etkileriyle ortaya çıkan enerji krizi, endişeleri daha da artırdı. Önemli pazarlarımızda ve küresel ticarette daralma beklentisi ortaya çıkmış durumda. Özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa'da yaşanması muhtemel bir talep daralması, bölgeye ihracat yapan tüm ülkeleri etkileyecek bir süreci tetikleyecek. Bu şartlar altında Uzak Ülkeler Stratejisi çok daha fazla önem kazanmış, ihracatçılarımızın yükselen yeni pazarlara odaklanması gerekliliği hasıl olmuştur."

Mevcut riskler karşısında, Eximbank ve TCMB kaynaklarının ihracatçılar için öneminin bir kez daha görüldüğüne dikkati çeken TİM Başkanı Gültepe, yükselen ihracatla beraber, ihracatçıların finansman ihtiyaçları arttığını, finansal kaynakların da bu ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gültepe, "Altını özellikle çizerek ifade etmek istiyorum ki Türk ihracatçısı, sadece bölgesel değil, küresel bir tedarikçidir. İhracatçılar olarak, finansal sorunlara, emtia şoklarına ve pazar daralmalarına karşı tedbiri elden bırakmayarak ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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