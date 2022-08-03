Benzin dolumu esnasında çakmak çaktı, alevlerin içinde kaldı

Olay, 27 Temmuz günü Büyük Bölcek Mahallesi Sanayi Kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATV motoru ile benzin almaya gelen Mustafa A. (25) benzin pompasına yanaştı ve deponun kapağını açtı. Pompaya gelen pompa görevlisi Mehmet Akbulut (27) pompayı alarak ATV'nin deposuna benzin vermeye başladı. ATV'nin üzerinden bile inmeyen ATV sürücüsü Mustafa A. dolum yapıldığı esnada elindeki çakmağı depoya yaklaştırarak çakmağı ateşledi. Ateşlemenin ardından önce ATV sonra da benzin pompası alevler içinde kaldı. Saniyeler içinde alev topuna dönen ATV ve pompadaki alevler pompa görevlisini ve ATV sürücüsünü de alev topuna çevirdi. Alevler içinde kalan ATV sürücüsü yanarak pompadan kaçmaya çalışırken tüm bu yaşananlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyonda bulunan diğer akaryakıt pompası görevlileri yangın söndürme tüpleri ile önce yanan ATV sürücüsünü söndürdü sonra da ATV ile akaryakıt pompasını söndürdü. Akaryakıt istasyonu görevlilerinin anında müdahalesi ile büyük bir faciadan dönülürken, pompa görevlisi ve ATV sürücüsü yanarak yaralandı. ATV'nin arkasında yolcu olarak bulunan bir başka kişi de alevlerden son anda kaçarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan ATV sürücüsü Mustafa A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, pompa görevlisi Mehmet Akbulut'un ise bacağında ve kollarında yanıklar olduğu, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı anlatan akaryakıt istasyonu sahibi Osman Yılmaz, "Kamera kayıtlarını incelediğimiz zaman gördüğümüz kadarıyla ATV sürücüsü yakıt aldığı sırada çakmak ile deponun orada bir ateşleme yapıyor, onun sonucunda çıkan alevler nedeniyle hem kendisi yaralanıyor hem de pompa görevlisi yaralanıyor. İstasyonumuzdaki diğer arkadaşlarımızın soğukkanlılığı sayesinde hızlı bir şekilde müdahale ediliyor ve 12 saniye gibi kısa bir sürede yangın tamamen kontrol altına alınıyor. İstasyonumuzda ayda 1 sefer acil durumlarla ilgili personellerimize eğitim veriyoruz. Yangın tüplerinin periyodik kontrollerini yaptırıyoruz, basınçlarını sürekli kontrol ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda da sürekli dışarıdan eğitimlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

ATV sürücüsünün durumu ağır, pompa görevlisinin durumu iyi

Hastanede tedavisi süren akaryakıt istasyonu personelinin ayağında yanık olduğunu dile getiren Osman Yılmaz, "Personelimizin durumunu hastane yetkililerinden aldığımız bilgilerle takip ediyoruz. Arkadaşımızla da sürekli temas halindeyiz. Üzücü bir olay oldu. Keşke böyle bir olay yaşanmasıydı. Akaryakıt istasyonlarında müşterilerimize özellikle telefonla oynamamalarını, sigara içmemelerini rica ediyoruz. Bu işletmeler çok tehlikeli olduğu için dikkat edilmesi lazım. Çok kısa bir sürede büyük felaketler yaşanabilir. ATV sürücüsü de Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altında. Olay anında gelen itfaiye ekiplerinin olay yerinde bulduğu bir çakmak var. İtfaiye raporu henüz elimize geçmedi. Savcılık soruşturmayı başlattı" dedi.

Yaşanan olayı anlatan istasyon vardiya şefi Muhammet Ergin ise "Ben yakıt verirken, diğer pompadan bir bağrışma duydum. Soğukkanlı bir şekilde öncelikle alev alan arkadaşlarımızı söndürdük ardından pompayı ve alevlerin sıçradığı ATV aracı söndürdük. Yangını 12 saniyede kontrol altına aldık. Bu tip yangınlarla ilgili ayda 1 kere eğitim alıyoruz ve arkadaşlarımızı da bilgilendiriyoruz. Görüldüğü gibi 12 saniye gibi kısa bir sürece bir faciayı önledik. Şirket sahiplerimiz yangına hızlı bir şekilde müdahale yaptığımız için beni ödüllendirdi. Ödül için teşekkür ederim, önemli olan yangını kontrol altına almaktı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.