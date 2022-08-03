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Hisarcıklıoğlu: 100 elektrikli otomobilin açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse Türkiye'nin kendi markasını taşıyan yüzde 100 elektrikli otomobilinin açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Ağustos 2022 19:54
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Hisarcıklıoğlu: 100 elektrikli otomobilin açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere havayolu ile Muş'a gelen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Muş Belediyesini ziyaret etti. Burada bir süre Belediye Başkanı Feyat Asya ile sohbet eden Başkan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Muş TSO'da düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

"Muş Ovasını akıl yoluyla, ilim yoluyla eğer ekebilsek, biçebilsek Türkiye'yi besleyecek bir ovanın içindeyiz şu anda"

Burada konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Muş Ovası'nın akıl ve ilim yoluyla ekilmesi ve biçilmesiyle Türkiye'yi besleyeceğini söyledi.

Muş'un, tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Her geldiğimde hayranlıkla ve imrenerek bakıyorum. Bir de maalesef bu ovayı istediğimiz gibi değerlendiremediğimizden dolayı üzülerek bakıyorum. Muş Ovasını akıl yoluyla, ilim yoluyla eğer ekebilsek, biçebilsek Türkiye'yi besleyecek bir ovanın içindeyiz şu anda. Türkiye'yi bura besler, geri kalan tüm ovaları da dünyaya göndeririz. İnşallah o günleri de göreceğiz. Türkiye'nin en fazla mera alanına sahip iller arasındayız. 3,5 milyon dönüm mera, 800 bin dönüm çayır alanlığı var. Meralar tamamen doğal. Bu sayede süt et, yağ peynir en doğal ve organik. Ama biz bu nimetin tam hakkını veremiyoruz. Muş'ta hem tarım hem hayvancılığa bağlı sanayiyi de geliştirmemiz lazım" dedi.

"Dünyanın en stratejik sektörü tarım ve hayvancılıktır"

Dünyanın en stratejik sektörünün tarım ve hayvancılık olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Pandemi, Rusya, Ukrayna savaşı dünyaya gösterdi ki tarım ve hayvancılık dünyanın bir numaralı sektörü. Ben yıllardır bunu söylüyorum fakat kimseye dinletemedim. Son 10 yılda fiyatı artan ürünlere bakın altın, petrol aklınıza ne geliyorsa kıymetli maden. Son 10 yılda fiyatı artan ürünler nedir diye bakın tarım ve hayvancılık ürünleri açık arayla birinci. Muş Ovası elimizin altında bakir vaziyette duruyor. Muş'ta genç ve dinamik bir nüfusumuz var. O yüzden emek yoğun sektörleri de buraya çekmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kendi markasını taşıyan yüzde 100 elektrikli otomobilinin açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz"

Türkiye'nin 120 yıllık hayalini gerçekleştirmek için önemli bir adım attıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası adına aldığımız görevi hakkıyla yapalım diye 120 yıllık insanlarımızın hayali, 1960'da yarım kalmış bir rüyamız vardı. Geçen hafta sonu Gemlik'te fabrikanın gidişatını gördük, bilgilerini aldık. Allah nasip ederse Türkiye'nin kendi markasını taşıyan yüzde 100 elektrikli otomobilinin açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz. İnşallah martta da TOGG'u Muş'un yollarında göreceksiniz" diye konuştu.

"Pandemiyi en az hasarla atlatan ülke Türkiye oldu"

Ankara'da ekonomi şurası düzenlediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlarımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında 7 bakanla bir araya geldik. Ankara'da ekonomi şurası düzenledik. Orada Erdal Koç, sizler adına söz aldı ve taleplerinizi anlattı. Koç'un anlattıkları konularından biri kredi konusunda yaşanan sıkıntılar, tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin yükseltilmesi ve uçak seferlerinin artırılması gerektiğini bizzat söyledi.

Avrupa'sında, Asya, Pasifik'i dahil İslam ülkeleri, Türk cumhuriyetleri hepsini içine alın. Pandemiyi en az hasarla atlatan ülke Türkiye oldu. Burada sizler sağ olun. Başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimizin vasıtasıyla bana, bende bunları başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün bakanlara ve bürokrasiye ilettik. Ticaretin tek istediği şey huzurdur. Huzur olmayan yerde ticarette olmaz zenginlikte olmaz. Bunu akıldan çıkarmayalım. Bu şehrimizde, ülkemizde, komşu coğrafyalarımızda bu hepsi birbirini etkiler. Komşudaki ateş bize zarar verir."

Toplantıya; Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Engin Yeşil ve Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, çevre il ve ilçelerden oda ve borsa başkanları katıldı.

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