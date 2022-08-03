YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı
YÖK Başkanı Özvar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; '2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ağustos 2022 20:04
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.
Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
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2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Erol Özvar (@erolozvar) August 3, 2022