ÖSYM eski Başkanı Aygün konuştu: Vicdanım rahat, alnım açık

ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS'de kopya iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Bizim Yaka Gazetesi'nden Galip Ataman'a; "Alnım açık, vicdanım rahat" dedi. Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatılan ÖSYM'nin eski başkanı Prof. Dr. Aygün, "4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm" dedi.

KOÜ'YE GERİ DÖNECEK



Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara'da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, "Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım" şeklinde konuştu.