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Kaçırmak istediği kızı vurdu, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Erzincan'ın Tercan ilçesinde uzun süredir ailesinden istediği kızı alamayınca kaçırmaya çalışan şahıs, kız kaçmak istemeyince ateşli silahla kızı 3 yerinden vurdu. Daha sonra kaçan şahıs jandarmanın yolu kestiğini görünce kendisini vurarak intihar etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Ağustos 2022 23:27
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Kaçırmak istediği kızı vurdu, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Olay, saat 17.00 sıralarında Tercan'a bağlı Gökpınar (Komsor) köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir'de bir fabrikada işçi olarak çalışan K.Y. (39), yaklaşık 5 yıldır ailesinden istediği H.İ.'yi (22) tekrar istemek için Tercan'a geldi. Kızı alamayan K.Y., kaçırma girişiminde bulundu. Kızın kaçmak istememesi üzerine K.Y., H.İ.'yi 3 yerinden ateşli silahla vurdu. Ağır yaralanan kız ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. H.İ.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın ardından kaçan K.Y. ise, Kalecik köyü yakınlarında jandarmaya yakalanacağını anlayınca kendini vurarak intihar etti.

K.Y.'nin cenazesi Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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