4 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'deki Uludere olayında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret edecek.

(Şırnak/12.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe Mahallesi Yürüyüş Yolu Caddesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşla buluşacak, Bağcılar Meydanı'nda AK Nokta'yı ziyaret ederek vatandaşlara hitap edecek.

(İstanbul/11.30/14.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Yerel Yönetimler Heyeti, partinin İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(Adıyaman/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun yapım çalışmalarını inceleyecek.

(Ankara/14.00)

2- T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen Roket Yarışmasında orta ve yüksek irtifa roket atışlarını izleyecek.

(Aksaray/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kuala Lumpur)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını Ülker Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçlarında deplasmanda Arabam.com Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla, Medipol Başakşehir ise İzlanda'nın Breidablik ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Vaduz/21.00/Kopavogur/21.45)

3- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, çeyrek finalde Litvanya ile karşılaşacak.

(İzmir/20.30)

4- Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal ile yöneticilerin katılımıyla transferler için toplu imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek.

(Gaziantep/17.00)