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ABD'den PKK'ya: TSK geliyor Kandil'i boşalt

ABD'nin, 18 Nisan'da başlayan Pençe-Kilit Operasyonu'ndan hemen önce terör örgütü PKK'ya mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Kandil'in boşaltılmasını isteyen ABD, örgüt karargahının da Suriye'nin kuzeyine taşınmasını istedi. Washington'un, TSK'nın Kandil'e kadar ilerleyeceğini hesaplayıp, elebaşlarını korumak istediği belirtiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 04 Ağustos 2022 07:24
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ABD'den PKK'ya: TSK geliyor Kandil'i boşalt

Adana'daki PKK/KCK'nın TDÖ yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen dokümanlarda yapılan incelemelerde, Pençe-Kilit Operasyonu öncesi ABD'nin PKK'ya Kandil'i boşaltması ve sözde karargahını Suriye'nin kuzeyinde PKKPYD işgali altında olan Rojava'ya kaydırmasını teklif ettiği belirlendi.

DÖKÜMANLARDAN ÇIKTI

  • Adana'da PKK/KCK'nın sözde Türkiye Demokratik Örgütlenmesi'ne (TDÖ) yönelik 27 Haziran'da düzenlenen operasyonda KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve HDP'li yöneticilerin de arasında olduğu 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adana Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca ve çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu.

ROJAVA'YA KAYDIRIN

Ele geçirilen doküman ve veriler üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Bu bilgiler arasında, TSK'nın 18 Nisan'da PKK terör örgütüne yönelik Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonuyla ilgili gelişmeler de var. ABD'nin operasyon öncesi terör örgütünün sözde Kandil karargahını boşaltması ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD işgali altında olan Rojava'ya kaydırılmasını teklif ettiği tespit edildi. Ancak örgütün bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

ÇOCUKLUKTAN AŞILANMALI

  • Ele geçen dokümanlar arasında, örgütün eleman temini ve örgütsel ideolojinin güçlendirilmesi için izlenecek yol haritası da bulunuyor. Örgütün çalışma ve işleyiş şekli, yöntemleri ve örgüt disiplini hakkında çocuklara eğitimler verilmesi, örgütsel konuların çocukların yanında konuşulması, örgüt ideolojisinin kişilere çocukluktan itibaren aşılanması talimatının verildiği görüldü.

SİYASETÇİLERE DESTEK

Tespitlere göre, PKK/KCK TDÖ yapılanmasına bağlı kurumlar Ayşe Irmak'a bağlı. Irmak, örgüt tarafından 'yürütmeci' olarak görevlendirildi. Ayrıca, örgüt yönetimince TDÖ adına ülke genelinde gündem oluşturma görevi verildi. Örgütsel yapı içerisinde ideolojik alan, birinci dereceden örgütlenme sahası olarak görülüyor. Mutlak suretle örgütsel yapılara-kurumlara eleman kazandırılarak, bu şahısları örgütün hizmetine alınması gerektiği vurgulanıyor. Örgüt kurumlarında faaliyet gösteren siyasetçilerin de milletvekili veya belediye başkanı adaylarının destekleneceğine işaret ediliyor.

Gençleri militanlaştırın

Dokümanlarda örgütün, Türkiye'deki elemanlarından birinci derece talebinin gençlerin militanlaşması olduğu görüldü. Sokak eylemlerine büyük önem veren örgütün, halkın sokağa üç kişiyle çıkmasının dördüncü kişinin de çıkması sonucunu getireceğini, daha sonra bu durumun dalga dalga büyüyerek binlerce kişinin sokağa çıkmasını sağlayacağını belirttiği tespit edildi. Adana'dan örgütün dağ kadrosuna bir katılım dahi gerçekleştirilememiş olmasının eleştirildiği de tespitler arasında.

Abdullah Sarıca

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