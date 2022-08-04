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Okul servisine yüzde 40 zam

Artan maliyetler nedeniyle okul servis ücretlerine yeni eğitim öğretim yılı öncesi en az yüzde 40 zam ihtimali velileri endişelendiriyor. Yeni fiyatın belirlenmesi için yapılacak UKOME toplantısı bu ayın sonunda. Şu anki mevcut tarifede alt limit olan 0-1 kilometre arası aylık 554 lira olarak fiyatlandırılırken, 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ödeme yapılıyor

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 04 Ağustos 2022 07:25
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Okul servisine yüzde 40 zam

Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, veliler okul servis ücretlerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz nisan ayında yaklaşık yüzde 40 zam uygulanan okul servisi ücretlerine, eğitim-öğretim dönemi başında da en az yüzde 40 zam bekleniyor. Mevcut tarifede yıllık en az 4 bin 712 lira olan servis ücreti böylece 6 bin 600 liraya yükselecek. Okul servisi ücretleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısıyla belirlenirken, ücret belirlenme aşamasında çeşitli maliyet kalemlerindeki artışlar dikkate alınıyor. Şu anki mevcut tarifede en alt limit olan 0-1 kilometre arası aylık 554 lira olarak fiyatlandırılırken, 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ödeme yapılıyor. Ayrıca okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin servislerinde rehber personel zorunluluğu bulunuyor.

AY SONUNDA YENİ TARİFE BELİRLENECEK

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, ağustos ayının sonunda yeni fiyatları belirlemek için toplanacaklarını belirtti. Sınar, "Ekonomik koşulları göz önüne aldığımızda bu yıl da zam gelecek ama ne kadar yapılacağı konusunda bir şey söyleyemiyoruz" diye konuştu. Nisan ayından sonra bütün kalemlere zam geldiğini ifade eden Sınar, "Bizim en büyük gider kalemimiz mazot. Daha sonra ise şoför ücretleri, yedek parça, servis bakımları geliyor. Biz yine de halkımızı üzmeyecek bir güncelleme açıklamak istiyoruz. Zammı asgari düzeyde yansıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

YÜZDE 35 REHBER FİYATI EKLENİYOR

  • Salgın sürecinde, fiyatlamanın 2,3 ve 4 gün gibi ayrı olarak hesaplandığını dile getiren Günhan Sınar, "Şu anda servislerimiz haftada 5 gün olarak hizmet veriyor. Yıllık ücretler 8,5 ay olarak hesaplanıyor. Peşin ödemelerde yüzde 5 indirim gerçekleşiyor. Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda rehber personel var. Bu fiyatlara yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. Etüt için kullanılan servislerde, fiyatlara yüzde 30 daha ekleniyor" ifadelerini kullandı.

MALİYET ARTIŞLARI FİYATLARA YANSIYACAK

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş ise, 15-20 Ağustos tarihleri arasında UKOME'ye yeni fiyat tarifesiyle ilgili tekliflerini sunacaklarını, bu konuda çalışmaların ise devam ettiğini söyledi. Aziz Baş, zam oranının ne kadar olacağını öngöremediklerini, maliyet artışlarına göre fiyatlarda güncelleme yapılacağını belirtti. Ağustos sonunda tarifenin netlik kazacağını belirten Baş, "Yakıt fiyatlarının artması fiyatlara yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

PLAKA VAR SERVİS YOK

  • Servis piyasasında L serisi plaka uygulamasından bahseden İSTAB Başkan Vekili Aziz Baş, bu konuda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Araçların aktif şekilde çalışması gerektiğini ancak insanların araçları satıp plakaları ise beklettiğini, bunun da servis sayısını azalttığını belirtti. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisini kullanması gerektiğini vurgulayan Aziz Baş, "Servis sayısı azaldığı için öğrencileri taşımakta sıkıntı yaşıyoruz. Araçlar satıldı plakalar ise bekletiliyor bu da bizi mağdur ediyor. Yolcu kapasitesini karşılamakta sıkıntı çekiyoruz" diye konuştu.

Mehmet Ali Parto

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