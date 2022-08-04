ÖSYM'de 'havuz problemi', KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor!

Belli dosyaları irdeleyen ekipler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu incelemelerin ardından DDK'nın kapsamlı bir rapor yazıp bunu Erdoğan'a sunacağı öğrenildi. DDK Başkanı Yunus Arıncı'nın "Problemli bir durum var gözüküyor. Rapor için bir süre öngörmüyoruz" dediği kaydedildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da, söz konusu iddialar üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.

SORULAR NASIL HAZIRLANIYOR?

Sınav hazırlama komisyonu gibi sabit bir komisyon yok. Uzman bazı hocalar komisyona davet ediliyor. Sınavın adı söylenmeden bu hocalardan sorular isteniliyor. Ardından gelen bu sorular uzman bir ekip tarafından denetleniyor. Onaylananlar soru havuzuna atılıyor. Soru havuzu şifreyle duruyor. Hangi sınav var ise o havuza en az 10 katı soru ile matbaaya gidiyor. Burada rastgele seçiliyor. Bu süreçte kimse görmüyor. Matbaada çalışanlar dahil herkes 'sınav hapsi'ne giriyor.

AYNI SORU MÜMKÜN MÜ?

Benzer imtihanlarda aynı sorular daha önce de çıktı. Soru kökü benzerliği ya da bir soru bire birdi. Bu, kurada çekilenin denk gelmesi olarak yorumlanıyordu. Ya da sistemi suiistimal eden bazı hocalar soru hazırlamak yerine direkt yayınevlerinden soru alıyordu. Kura yöntemiyle sorular seçildiği için bu seçeneğin etkisi zayıf kalıyordu. Bu KPSS'de ise aynı yayınevinden soru sayısının çok olması akıllara 'soru havuzu devre dışı bırakıldı' iddialarını getiriyor. DDK bu konu üzerinde yoğunlaşıyor. Benzer soruların KPSS'de çok olması iddiası sınavın iptalini güçlendiriyor. Soru iptali durumunda KPSS puanlarının oldukça fazla etkileneceği, bu yüzden de sınavın iptal edilmesinin çok daha güçlü bir ihtimal olduğu söyleniyor. Öte yandan önümüzdeki iki hafta sonunda yapılacak KPSS alan testlerinin yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu...

YAYINEVİNE ARAMA

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı. Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.

GÖREVDEN ALINAN ÖSYM ESKİ BAŞKANI: ALNIM AÇIK, VİCDANIM RAHAT

KPSS'de kopya iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyleyerek, "Alnım açık, vicdanım rahat" dedi.

Aygün "4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim, üzgünüm. Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasının ardından üniversiteme döneceğim" şeklinde konuştu.

Mahmut ÖZAY -