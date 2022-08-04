Ankara'da feci kaza: Motosikletli kurye açılan çukura düştü
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halinde olan motosikletli kurye, yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 09:54
Kaza dün gece saatlerinde Etimesgut İlçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Polat P. (18) idaresindeki motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken yol yapım çalışması nedeniyle açılan çukura düştü.
DURUMU AĞIR
Yol yapım çalışmasını fark edemeyerek çukura düşen sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücünün çukura düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız