Dolandırıcıların tuzağına hakim de düştü
Dolandırıcıların tuzağına hakim de düştü: 30 bin dolar ve 100 gram altınını kaptırdı
Kaynak : TRT
Eklenme : 04 Ağustos 2022 09:58
Dolandırıcıların tuzağına hakim de düştü: 30 bin dolar ve 100 gram altınını kaptırdı
İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtan telefon dolandırıcıların hedefinde bu kez bir hakim vardı. 30 bin dolar ve 100 gram altınını kaptıran hakimin şikayeti üzerine 3 şüpheli yakalandı. Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız