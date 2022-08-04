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Vergide 5 bin lirayı aşan özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilecek

Vergi uygulamalarında 5 bin lirayı aşan (2022 yılı için 6800 lira) usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu olabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 10:07
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Vergide 5 bin lirayı aşan özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma konusu yapılabiliyor.

Ayrıca 5 bin lirayı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilecek. Söz konusu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artıyor. 2022 yılı için 6 bin 800 lirayı aşan özel usulsüzlük cezaları da bu kapsama giriyor.

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