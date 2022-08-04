Dolar günü düşüşle tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 17,94 TL'ye düşerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 17:57
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9700
|17,9710
|17,9440
|17,9450
|Avro
|18,1940
|18,1950
|18,2920
|18,2930
|Sterlin
|21,7010
|21,8090
|21,6740
|21,7770
|İsviçre Frangı
|18,5830
|18,6760
|18,6790
|18,7730
|ANKARA
|ABD Doları
|17,9400
|18,0200
|17,9140
|17,9940
|Avro
|18,1540
|18,2340
|18,2520
|18,3320
|Sterlin
|21,6410
|21,8510
|21,6140
|21,8240