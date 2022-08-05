Mersin'deki orman yangını 3'üncü gününde kısmen kontrol altında

ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru
ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru
Ukrayna'ya gidecek Türk sahipli gemi yola çıktı
Ukrayna'ya gidecek Türk sahipli gemi yola çıktı
İletişim Başkanlığı'nda yeni bir merkez kuruldu
İletişim Başkanlığı'nda yeni bir merkez kuruldu
Piyasada 200 TL'lik banknot patlaması var
Piyasada 200 TL'lik banknot patlaması var
Borsa'dan üç rekor
Borsa'dan üç rekor
Akaryakıta çifte indirim yapıldı
Akaryakıta çifte indirim yapıldı
Meclis, dünya anayasalarını araştırdı
Meclis, dünya anayasalarını araştırdı
Bakan Özer'den 'yanlış eğitim politikası' sözlerine açıklama
Bakan Özer'den 'yanlış eğitim politikası' sözlerine açıklama
Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever'e 50 bine yakın gencimiz başvurdu
Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever'e 50 bine yakın gencimiz başvurdu
Üç büyükşehirde halk ekmeğe zam geliyor
Üç büyükşehirde halk ekmeğe zam geliyor
7 aylık satışlarda benzinli otomobiller zirvede
7 aylık satışlarda benzinli otomobiller zirvede
KPSS soruşturmasında MASAK da devrede
KPSS soruşturmasında MASAK da devrede
Son seçim anketi Metropoll'den geldi dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketi Metropoll'den geldi dikkat çeken sonuçlar
Yediiklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor
Yediiklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor
AYM'den aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı
AYM'den aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı
DDK Başkanı Arıncı'dan iptal edilen KPSS'ye ilişkin açıklama
DDK Başkanı Arıncı'dan iptal edilen KPSS'ye ilişkin açıklama
Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Anneannesine refakat ediyordu
Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Anneannesine refakat ediyordu
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mersin'deki orman yangını 3'üncü gününde kısmen kontrol altında

Mersin'deki orman yangını, 3'üncü gününde karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 20:25
Yazdır
Mersin'deki orman yangını 3'üncü gününde kısmen kontrol altında

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda 3 Ağustos'ta çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve çok sayıda personelin görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşanan bölgeye hortum çekildi.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye, bugün de zorlu arazi koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle devam edilemedi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de destek verdiği ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kısmen kontrol altına aldı.

Sarp arazinin bazı bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını bıçakladılar
Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını bıçakladılar
Üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti, kardeşi tutuklandı
Üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti, kardeşi tutuklandı
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire 56 gündür aranıyor
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire 56 gündür aranıyor
Aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına soruşturma
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına soruşturma
Husumetlisine çarpıp 300 metre arabanın tavanında sürükledi
Husumetlisine çarpıp 300 metre arabanın tavanında sürükledi

Bu Habere Tepkiniz

KDK'dan akademisyenlere harcırah kararı!

KDK'dan akademisyenlere harcırah kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, Sağlık Bakanlığından üniversiteye akademisyen olarak muvafakatla geçen kişinin sürekli görev yolluğu ödemesinin yapılmamasını hukuka uygun buldu!
11 büro personeli ilanında, toplam 45 sertifika şartı arandı

11 büro personeli ilanında, toplam 45 sertifika şartı arandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli büro personelini alınacak adayların ayrıntılı özgeçmişlerini yazdı!
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Personele ek savunma yapması için makul bir ek süre verilebilir mi, "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasının savunmasını hangi makam alır, Geçici görevlendirme ile kadrosunun bulunduğu kurum ve ilçe dışında başka bir ilçede görevlendirilen personel disiplin amiri kimdir? İşte bu soruların cevapları.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı.
Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; Yaz tatillerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütülen halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere, bu süreçte nöbet görevine bağlı olarak ek ders ödenip ödenemeyeceği, ders yılı içerisinde bulunmayan idari idari izin ilan edilen günlerde yöneticilerin ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacağı hakkında görüş yazısı yayımladı.
2022 KPSS iptal edildi

2022 KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Memurların emeklilik yaşının bulunmasında 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır, sigortalılık süresine göre yaş belirlenmez.
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Paylaşımı hayranlarını krize soktu!

Paylaşımı hayranlarını krize soktu!

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılması ardından gündeme bomba gibi düşen Deniz Baysal'ın "partneri kim olacak?" sorularına güzel oyuncudan krizlere sokan bir paylaşım geldi.