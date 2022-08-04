Çevre Bakanlığından Eynesil sahilini kirletenler hakkında suç duyurusu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eynesil sahiline çeşitli atıklar döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Eynesil sahilinde yapılan denetimlerde sahile tekstil ve hafriyat atıkları başta olmak üzere çeşitli atıkların döküldüğü tespit edildi.

Bakanlık gözetiminde, Giresun Valiliği İl Özel İdaresi tarafından söz konusu alanın temizliği ve atıklarının bertarafı sağlanırken, atıkların kimler tarafından döküldüğünün tespit edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda atıkları döktüğü tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 122 bin 580 ila 490 bin 320 lira arasında idari para cezası uygulanarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda "Çevreyi kasten kirletmek" suçu kapsamında adli süreç başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.