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Bakan Soylu: Cemevi saldırısı planlı bir provokasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cemevi saldırısının planlı bir provokasyon olduğunu belirterek, " tür olaylarda kendini deliliğe vuranlar çıkıyor. Bu deliler nasıl oluyor da 3 saatte bu 3 adrese gidiyor başka bir ilden? Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız" dedi.

Eklenme : 04 Ağustos 2022 11:06
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cemevi saldırısının planlı bir provokasyon olduğunu belirterek, " tür olaylarda kendini deliliğe vuranlar çıkıyor. Bu deliler nasıl oluyor da 3 saatte bu 3 adrese gidiyor başka bir ilden? Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı kapsamında yılın 7 aylık bölümünde, planladığımız 54 bin 302 tatbikatın neredeyse 54 binini tamamladık. Tatbikat sayımızı revize ederek 60 bin tatbikata çıkaracağız, yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız." dedi.

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen Afet ve Acil Durum Kurulu Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) Tanıtımı Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Soylu, göç yollarındaki verilen tepkilerden Yunanistan'ın geri itmelerine kadar Batı medeniyetinin, son 6-7 yıldır birçok toplumsal olayın yanı sıra küresel afetsellik şiddetinin artması şokunu yaşadığını belirtti.

Soylu, dünya genelinde son yıllarda orman yangınları ve iklim değişiklikleri nedeniyle diğer afet başlıklarında artış olduğuna işaret ederek küresel risk endeksinde Türkiye'nin 194 ülke arasında en riskli 46'ncı ülke olduğunu bildirdi.

Türkiye'de son 12 yılda yaşanan afetlere ilişkin verileri paylaşan ve Türkiye'nin afetsellik anlamında dünyadan ve kendi gerçeklerinden başka bir şey yaşamadığını ifade eden Soylu, son yıllardaki tüm afetlerde Türkiye Afet Müdahale Planı'nın doğru şekilde uygulandığını ve edindikleri tecrübelerle planın güncellenmesi için çalıştıklarını açıkladı.

- "Son 2 yılda 10'u büyük 100'e yakın afet yaşandı"

Soylu, bu çalışmalar doğrultusunda, ülkelerin doğal afetlerin olumsuz etkileriyle başa çıkan ve afet sonrasında uyum sağlama kapasitelerini ifade eden güvenlik açığının orta seviyeden düşük seviyeye düştüğüne işaret ederek "2020'yi Afet Hazırlık Yılı, 2021'i Afet Eğitim Yılı, 2022'yi de Afet Tatbikat Yılı olarak belirlendi. İlk 2 yılı tamamladık. Afet Tatbikat Yılı'nın 7 aylık bölümünde, planladığımız 54 bin 302 tatbikatın neredeyse 54 binini tamamladık. Tatbikat sayımızı revize ederek 60 bin tatbikata çıkaracağız. Yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız." bilgisini verdi.

Bu çerçevede Cumhuriyet tarihinde ilk kez deneyimlenen tatbikatların yapıldığını, kurumların birbirleriyle entegrasyonunun ve afetle mücadelede gelişim sağlandığını vurgulayan Soylu, "Son 2 yılda 10'u büyük 100'e yakın afet oldu. Şu anda afet kapsamında 58 bin 946 konut inşa ettik. Bu sadece son 2 yılın verisidir. Bu konutların 40 bin 15'i teslim edildi, 423 de hayvan barınağı yapıldı." dedi.

- TARAP kapsamında 11 afet türü belirlendi

Soylu, dünya genelinde afet riskinde artış olması nedeniyle daha üst tedbir alınması gerektiğini ve bu stratejinin önemli ayaklarından birinin de TARAP olduğunu belirterek 8 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren TARAP kapsamında 11 afet türü, 17 temel amaç, 66 hedef ve 227 üst ölçekli eylem belirlendiğini kaydetti.

Soylu'nun konuşmasının ardından TARAP'ın tanıtımı ve yol haritasına ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve ilgili bakanlıklar, kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırının eski Türkiye'nin ayak izleri olduğunu belirterek, "Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız, kimse merak etmesin." dedi.

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Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında düzenlenen "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2022-KPSS lisans oturumundaki sorulara ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, Devlet Denetleme Kurulunun, Yükseköğretim Kurulunun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla da Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Soylu, "Devlet işinin başındadır." ifadesini kullandı.

- "Soruşturma devam ediyor"

Soylu, Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırılara ilişkin bir soru üzerine de muharrem ayının birinci günü bir saatte 3 noktada saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Bulunduğu illerde değil Ankara'da, bir başka vilayette bu saldırıyı yapabilme planı, bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen bir provokasyon." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı görevini 6 yıldır sürdürdüğünü dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bu tür olaylarda hep kendini deliliğe verenler ortaya çıkıyor. İşte 'O delidir, bu bunu yapar.' Bu deliler, ben 10 yıldır Ankara'dayım 10 yılda Ankara'da bu 3 adrese bir saatte gidemem, nasıl oluyor da İzmir'den geliyor da veya Eskişehir'den geçiyor Ankara'ya, 3 saatte, bunu yapıyor? Tekrar söylüyorum eski Türkiye'nin ayak izleridir. Zaten yargı bir karar verdi, bir tutuklama, iki de ev hapsi verdi, bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız kimse merak etmesin."

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