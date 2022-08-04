Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor.
Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar
üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane,
Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi.
Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane
tahliye edildi.
Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları
sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki
diğer hastanelere sevk edildi.
İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan
olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.
Yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edilen Orman
Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri ise binada halen içeride çalışan
itfaiye erlerinin olması ve tarihi yapıda çökme riski oluşabileceği düşüncesiyle
geri gönderildi.
Yangın kontrol altına alındı
Öte yandan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı, itfaiye
ekipleri binada soğutma çalışmaları yapıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada,
yangın nedeniyle yaşadığı üzüntüyü ifade etti.
İstanbul'a, Zeytinburnu'na, Kazlıçeşme Mahallesi'ne ve Başhekiminin şahsında
şifa dağıtan sağlık çalışanları ile hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten
Yerlikaya, "Can ile ilgili bir sıkıntımız, bir kaybımız, yaralanan bir
vatandaşımız hamdolsun söz konusu değil." dedi.
Yangının sebebinin şu anda bilinmediğini, tamamen kontrol altına alınıp soğutma
çalışmalarından sonra yapılacak incelemeler ve verilecek raporun yangının nedenini
ortaya çıkaracağını vurgulayan Yerlikaya, İBB ve AFAD ekiplerinin bölgede olduğunu
kaydetti.
Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterin içeride çalışan
itfaiye personelinin can güvenliği düşünülerek kullanılmadığını anlatan Yerlikaya,
şöyle devam etti: "Sağlık İl Müdürlüğümüz ambulanslarımızla beraber tahliye
çalışmalarımızı da tamamladık. Yakınımızda Süleymaniye Kadın Doğum Hastanemiz
var. Hepimize büyük geçmiş olsun. 62 yaşlı tahliye oldu. 42 kadar da yatan hastamız
var. Bir bölümünde yaşlılarımızın bakım yeri var, onların da tahliyesi, yatan
hastalarımızla birlikte 104 buradan istifade eden vatandaşlarımız var. Her birine
büyük geçmiş olsun diyoruz. Burası bize emanet. Tarihi, kadim, şifa merkezi.
Balıklı Rum Vakfı tarafından yönetilen bir hastanemiz. Bu tescilli yapıyı inşallah
en kısa zamanda eski haline getirmek üzere ihyasıyla ilgili de biz Kültür ve
Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz el birliğiyle buradaki yaraları sarmak da bizim
boynumuzun borcudur."
"102 yaşlı hasta tahliye edildi"
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise yangının saat 12.50 gibi çatıda
çıktığını belirterek, "Şu ana kadar 102 yaşlı hasta tahliye edildi. Şimdi
son bölümdeki çatıyı söndürme çalışmaları devam ediyor Sevindirici olan herhangi
bir can kaybının olmaması. Bu büyük yangını çok şükür atlatmış olduk."
dedi.
Başkan Arısoy, yangının çıkış nedeninin daha sonra itfaiyenin hazırlayacağı
raporla ortaya çıkacağını bildirdi.
Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi Stati Leana da basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
"Ölü, yaralı çok şükür yok. Dumandan etkilenen bile çok şükür yok."
dedi.