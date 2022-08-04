Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 14:39
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3'er ay hapis cezası olan G.E. (45) ve H.Ç'nin (69), Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda G.E ve H.Ç'yi gözaltına aldı.
Firari hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız