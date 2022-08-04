YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı:
Açıklanan kararlar şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
38 general ve amiral emekliye sevk edildi.
16 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi.
40 general ve amiral'ın görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 264 olan amiral, general sayısı 273 olacaktır.
2022 Yılı Yüksek Askeri Şüra Basın AçıklamasıMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız