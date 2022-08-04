60'ıncı kez ambulansa saldırdı, ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

Yenişehir ilçesinde zihinsel engelli R.B., 1 Temmuz'da parkın içindeki yaralıya müdahaleye gelen 112 ambulansına taşla saldırıp arka camını kırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri R.B.'yi yakalayıp evine bıraktı. R.B.'nin ambulanslara sürekli zarar vermeye çalıştığı, son olayla birlikte 60'ıncı kez taşla saldırdığı öğrenildi.

Hem sağlıkçılar hem de vatandaşların şikayetleri artınca savcılık, R.B.'nin ruh sağlığı hastanesine sevk edilmesine karar verdi. Polis ekipleri tarafından evinden alınan R.B., Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.