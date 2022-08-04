YAŞ'ta 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2022'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Yavuz Türkgenci

2- Kemal Yeni

3- Sinan Yayla

Tümgeneral:

1- Mustafa Oğuz

Tuğgeneraller:

1- Burhan Aktaş

2- Hurşit Ağırcan

3- Ahmet Kasa

4- Mücahit Zorlutuna

5- Mehmet Özeren

6- Özkan Ulutaş

7- Alper Eser

8- Ahmet İbiş

9- Osman Alp

10- Mehmet Yasin Kalın

11- Şefik Atak

12- Faruk Metin

13- Nihat Ergün

14- Mustafa Köksal

15- Remzi Albasan

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiral:

1- İbrahim Özdem Koçer

Tuğamiraller:

1- Bülent Turan

2- Mehmet Baybars Küçükatay

3- Yavuz Kılıç

4- Fikret Esin

5- Recep Erdinç Yetkin

6- Serhat Sözbir

7- Alper Yeniel

8- Mustafa Turhan Ecevit

9- Ercan Kireçtepe

10- Semih Ozangüç

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral:

1- İsmail Güneykaya

Tümgeneral:

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller:

1- Kemal Turan

2- Fidan Yüksel

3- Necati Gündüz

4- Bülent Çetin

5- Gürhan Ergürhan

6- Sadık Uygur

7- Tansel Çokuysal

8- Ali Öztürk