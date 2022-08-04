Bu bölüme yerleşen adaylara maaş gibi burs ve iş garantisi

Türkiye'nin hidrokarbon endüstrisindeki insan kaynağını geliştirmek amacıyla imzalanan protokolle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda Mavi Vatan'da çalıştırılmak için yetiştirilmek üzere iki ön lisans programı açıldı. Ön lisans programlarına başvuru için yarın (5 Ağustos 2022) son gün.

Öğrencilik hayatı boyunca

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan bu programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler öğrenim süresi boyunca burs alacak. TPAO'nun alt şirketi TP-OTC, 60 öğrenci için 3 bin liraya kadar burs imkanı tanıyacak. Bununla birlikte Petrol-Doğal Gaz, Jeoloji ve Jeofizik mühendislik bölümleri başta olmak üzere toplamda 10 ayrı mühendislik dalında 26 öğrenciye aylık 6 bin lira burs verecek.

Mezunlara işe alımda öncelik

Ön lisans eğitimini bitiren öğrenciler, TPAO'nun alt şirketi TP-OTC'nin işe alım süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilecek. Okullarını başarıyla bitiren öğrenciler TPAO'nun alt şirketiTP-OTC'de çalışma imkanına sahip olacak. Bunun için öğrenciler öncelikli olarak bu iki programdan birini tercih ettikten sonra 30 Eylül tarihine kadar burs için başvuru yapabilecekler.

Bilgin: Enerji bağımsızlığı için

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, son yıllarda Türkiye'nin her alanda nitelikli insan gücünü artırdığını, bu sektörlerin başında enerjinin geldiğini belirterek, "TPAO olarak tüm çalışanlarımızla enerji bağımsızlığımız için gece gündüz ter döküyoruz" dedi.

"Geleceğin enerji kahramanları"

Doğalgaz ve petrol arama ve üretimi alanlarında insan kaynağını da geliştirme vizyonuyla yola çıktıklarını anlatan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Türkiye'nin geleceğine gençlerimiz sayesinde güveniyoruz. Sadece burs vermekle kalmıyoruz imkanlardan yararlanan gençlere istihdamın da kapısını açıyoruz. Şu anda Türkiye enerji bağımsızlığı için adeta bir tarih yazıyor. İşte bu gençlerimiz de geleceğimizin enerji kahramanları olacak. TPAO olarak geleceğin enerji kahramanlarını arıyoruz" dedi.

Mehmet KARA - Dünya Gazetesi