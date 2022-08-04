Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı

Geçtiğimiz pazar günü yapılan KPSS'nin ardından 'Sorular sızdırıldı' iddiası yargıya taşındı. Konuyla ilgili soruşturma sürerken Yediiklim Yayınevinden de resmi bir açıklama geldi.

'SIZDIRILMADI, KULLANILDI'



Yayınevinden yapılan açıklamada, soruların sızdırılmadığı ve yapılan suçlamaların asılsız olduğu belirtildi.

Ayrıca, iddiaların aksine 'yayınevinin bazı sorularının KPSS'de kullanıldığı' öne sürüldü.