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Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütüne büyük darbe vuran hava harekatlarını yöneten Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirildi. Yaklaşık 200 bin saat seyir süresiyle rekor kıran donanmanın komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 19:47
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Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütüne büyük darbe vuran hava harekatlarını yöneten Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilirken yaklaşık 200 bin saat seyir süresiyle rekor kıran donanmanın komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu.

Görev süresi bir yıl uzatılan Orgeneral Yaşar Güler, 1990'dan sonra dört yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olma özelliğini taşırken tahıl krizinin çözümünde Kalender Kasrı'nda kurulan Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin bulunduğu masada Türkiye'yi temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya ise görev süresi bir yıl uzatılan isimler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltilirken 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Görev süresi uzatılan generaller arasında ilk sırayı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler aldı. Orgeneral Güler bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini doldurmuştu.

Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Buna göre, Genelkurmay Başkanının yaş haddinin, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilmesine olanak sağlandı.

YAŞ kararları kapsamında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılan Orgeneral Yaşar Güler, 1990'dan sonra dört yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu.

- Deniz ve Hava'da komutan değişimi

YAŞ kararları kapsamında, normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen isimlerin arasında iki kuvvet komutanı da yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 22 Ağustos 2017'de atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekliye sevk edildi. Özbal'ın yerine Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu getirildi. Tatlıoğlu döneminde Donanma Komutanlığı, gerek deniz hak, alaka ve menfaatlerin korunmasında gerekse sondaj faaliyetlerine yönelik yürüten refakat görevlerindeki başarılarıyla dikkati çekti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de emekliye sevk edilen bir diğer kuvvet komutanı oldu. Küçükakyüz, 21 Ağustos 2017'de atandığı görevini Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'a devredecek. Orgeneral Gülan, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütüne büyük darbe vuran hava harekatlarını yöneten isimlerin başında yer alıyor.

- Terörle mücadele görev alan komutanlara terfi

Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe terfi eden iki isimden biri 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım oldu. Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye kuzeyindeki harekatlarının sevk ve idaresindeki başarılarıyla dikkati çekiyordu.

Korgeneral olan bir diğer isim ise Bahtiyar Ersay olarak açıklandı. Bir dönem Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı görevini de icra eden Ersay, son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı görevini yürütüyordu.

FETÖ'nün kumpas davaları kapsamında 3 yıl cezaevinde kalan Bahtiyar Ersay, sonrasında beraat ederek terörle mücadeleye geri dönen isimlerin arasında bulunuyor.

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Tuğgenerallikten bir üst rütbeye terfi edenler arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grubu Komutanı Osman Aytaç da yer aldı.

Albaylık ve tuğgenerallik görevlerinin büyük bölümünü Suriye sınır hattında geçiren, son olarak da sınır ötesindeki birliklerin lojistik imkanlarından sorumlu olan Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Alparslan Kılınç ile Pençe serisi operasyonları kapsamındaki başarılarıyla dikkati çeken 2. Hudut Tugay Komutanı Fethi Oltulu tümgeneralliğe terfi eden isimlerden oldu.

Albaylık dahil görev süresinin büyük bölümünü arazide geçiren, terörle mücadele operasyonlarında önemli görevler alan "bordo bereli" Albay Rıza Kocabaş da tuğgeneralliğe terfi eden isimlerin arasında yer aldı.

- Milli Savunma Üniversitesinden terfiler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın ile Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü Komutanı Tuğamiral Rafet Oktar bir üst rütbeye yükselirken Hava Kuvvetleri Komutanlığında Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi eden diğer isim oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, terfi ederek dördüncü yıldızı takmaya hak kazanan tek isim olarak dikkati çekti.

Terörle mücadeledeki hava harekatlarında önemli görevler alan Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanı Ali Özmen ile Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanı Ergin Dinç ise tümgeneralliğe terfi ederken FETÖ baskıları sonucu TSK'den ayrılan, sonrasında "yuvaya dönüş" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına dönen isimlerden Mehmet Serkan Dan, Hüseyin Sabri Akyol, Soner Oran, Kubilay Uzun tuğgeneralliğe terfi eden albaylar arasında yer aldı.

- Ordu komutanlarına uzatma

YAŞ kararları kapsamında 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl süreyle uzatıldı.

Görev süreleri uzatılan generallerin arasında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye kuzeyinde gerçekleştirdiği harekatlarda önemli görevler üstlenen tuğgeneraller Faruk Metin ile Mehmet Özeren'in görev süresi bir yıl daha uzatılırken Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya ile Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Tümgeneral Göksel Kahya görev süresi uzatılan diğer isimler oldu.

Korgeneral Güneykaya Hava Kuvvetleri Komutanlığının en yoğun dönemlerinde aldığı görevlerle dikkati çekerken Tümgeneral Kahya da tahıl krizinin çözümünde Kalender Kasrı'nda kurulan Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinin bulunduğu masada Türkiye'yi temsil eden isim olarak öne çıktı.

- Kireçtepe ve Ecevit'e uzatma

2018'deki YAŞ kararları kapsamında Sualtı Taarruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden çıkan "ilk" amiraller olma özelliğini taşıyan Mustafa Turhan Ecevit ile Ercan Kireçtepe görev süresi uzatılan isimler arasında yer aldı.

İki isim, FETÖ'nün kumpas davaları sonucu hapse girmişti. Ecevit ve Kireçtepe, "Poyrazköy Davası"nda hüküm giymiş, cezaevinde hapis yattıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat ederek Sualtı Taarruz Komutanı ve Sualtı Taarruz Komutan Yardımcısı olarak üniformalarını giymişti.

1996'da Kardak kayalığına çıkıp buraya Türk bayrağı diken timde görev yapan Kireçtepe, SAT Komutanlığı görevine devam ederken Ecevit ise Çanakkale Boğaz Komutanlığı görevini yürütüyor.

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