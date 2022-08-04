Adli Tıp, Müslüme Yağal'ın kesin ölüm nedenini belirleyemedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı
Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı
TOGG ilk kez şarjda görüntülendi
TOGG ilk kez şarjda görüntülendi
Bu bölüme yerleşen adaylara maaş gibi burs ve iş garantisi
Bu bölüme yerleşen adaylara maaş gibi burs ve iş garantisi
Yayınevi sahibinden '20 soru ÖSYM ile aynı' iddialarına yalanlama
Yayınevi sahibinden '20 soru ÖSYM ile aynı' iddialarına yalanlama
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
ÖSYM'de 'havuz problemi', KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor!
ÖSYM'de 'havuz problemi', KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor!
Okul servisine yüzde 40 zam
Okul servisine yüzde 40 zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı
Fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
ÖSYM eski Başkanı Aygün konuştu: Vicdanım rahat, alnım açık
ÖSYM eski Başkanı Aygün konuştu: Vicdanım rahat, alnım açık
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı
YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı
Gümrük müdürü, yardımcısı ve 5 memur rüşvetten tutuklandı
Gümrük müdürü, yardımcısı ve 5 memur rüşvetten tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adli Tıp, Müslüme Yağal'ın kesin ölüm nedenini belirleyemedi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına başlandı. Dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, Müslüme'nin kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 21:03
Yazdır
Adli Tıp, Müslüme Yağal'ın kesin ölüm nedenini belirleyemedi

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın geçen yıl 19 Kasım'da ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal ile tutuksuz sanıklar büyükannesi A. Yağal, annesi S. Yağal ve suça sürüklenen ağabeyi O. Yağal katıldı.

Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi adına avukatlar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmaya sunulan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ve olay raporlarında, küçük kızın kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği bilgisine yer verildi.

H. Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı "Nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "Çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirildi.

Sanıklar savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Baba M. Yağal'ın müşteki, ağabeyler K. Yağal ve H. Yağal'ın da tanık olarak dinlendiği duruşmada, A. Yağal da mağdur sıfatıyla ifade verdi.

Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebini kabul etti.

Heyet, H. Yağal'ın tutukluluğunun devamına, diğerlerinin de mevcut halinin sürmesine karar vererek duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

- İddianameden

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili iddianamede, tutuklu sanık H. Yağal hakkında "Kendisini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme", "Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hapis cezası isteniyor.

İddianamede, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve suça sürüklenen ağabey O. Yağal için de "Suçluyu kayırma" suçundan ceza talep ediliyor.

- Olayın geçmişi

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda bulunmuş ve ertesi gün Karaman'da toprağa verilmişti.

KAPAT [X]

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından büyükbaba H. Yağal tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan Koca: Balıklı Rum Hastanesi'nden 103 hasta tahliye edildi
Bakan Koca: Balıklı Rum Hastanesi'nden 103 hasta tahliye edildi
Tır ile işçi servisi çarpıştı: 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Tır ile işçi servisi çarpıştı: 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Bisiklet, motosiklet ve otomobillerden kar payı vaadiyle dolandırdılar: 4 tutuklama
Bisiklet, motosiklet ve otomobillerden kar payı vaadiyle dolandırdılar: 4 tutuklama
Komşular arasındaki su meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Komşular arasındaki su meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Ehliyetsiz kocanın kullandığı otomobil takla attı, eşi kurtarılamadı
Ehliyetsiz kocanın kullandığı otomobil takla attı, eşi kurtarılamadı
Başbağlar Katliamı ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi
Başbağlar Katliamı ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi

Bu Habere Tepkiniz

YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı.
Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; Yaz tatillerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütülen halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere, bu süreçte nöbet görevine bağlı olarak ek ders ödenip ödenemeyeceği, ders yılı içerisinde bulunmayan idari idari izin ilan edilen günlerde yöneticilerin ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacağı hakkında görüş yazısı yayımladı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
2022 KPSS iptal edildi

2022 KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Memurların emeklilik yaşının bulunmasında 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır, sigortalılık süresine göre yaş belirlenmez.
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu
ÖSYM başkanı görevden alındı

ÖSYM başkanı görevden alındı

31 Temmuz'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Sosyal güvenlik sisteminde hem engellilikten, hem çalışma gücü kaybı oranından dolayı yaşlılık aylığı bağlanması, hem de malulen emekli aylığı bağlanması uygulaması bulunur ve aylık bağlanma şartları farklı olmaktadır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 30.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 30.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 30.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 4 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
Her sabah çay simit yapanlara kötü haber!

Her sabah çay simit yapanlara kötü haber!

Türkiye genelinde hemen hemen herkesin kahvaltıda sevdiği ikililerin başında gelen simit ve çay hakkında uzmanların yaptığı açıklama herkesi üzdü. Her gün simit ve çay tüketen insanlarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor.