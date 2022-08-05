Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARLARI

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 49'uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER'in (Mu. 1974-7) yaş haddi ve görev süresi, 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU (Dz. 1981-5098) Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, Muharip Hava Kuvveti Komutam Orgeneral Atilla GÜLAN (Hv.Plt.l980-H-132) Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 38, 47, 49 ve 54'üncü maddeleri ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; karara ekli listede kimlikleri yazılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 13 general, 3 amiral ve 47 albayın; 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür.