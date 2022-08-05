Akaryakıta çifte indirim yapıldı
Benzinin litresine 2,23 TL motorinin litresine ise 1,15 TL indirim yapıldı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 05 Ağustos 2022 17:58
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Benzinin litresine 2,23 TL motorinin litresine ise 1,15 TL indirim yapıldı.
İndirim, 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız