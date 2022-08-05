Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 17,95 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9440
|17,9450
|17,9570
|17,9580
|Avro
|18,2920
|18,2930
|18,2500
|18,2510
|Sterlin
|21,6740
|21,7770
|21,5900
|21,6970
|İsviçre Frangı
|18,6790
|18,7730
|18,6000
|18,6910
|ANKARA
|ABD Doları
|17,9140
|17,9940
|17,9270
|18,0070
|Avro
|18,2520
|18,3320
|18,2100
|18,2900
|Sterlin
|21,6140
|21,8240
|21,5300
|21,7400