Yalova'da market rafında bulunan yılan doğaya bırakıldı
Çiftlikköy ilçesinde bir marketin rafında fark edilerek, yetkililer tarafından yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 11:29
İlçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir marketin rafında yılan olduğunu fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine markete gelen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal ortamına salıverildi.
Operasyon sırasında itfaiye ekiplerince çekilen görüntülere, içeceklerin bulunduğu raftaki yılanı yakalama çabası yansıdı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız