11 büro personeli ilanında, toplam 45 sertifika şartı arandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 2 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de toplam 26 4-b sözleşmeli personel alınmak üzere ilana çıkılmıştır.

Söz konusu ilanlara baktığımızda; büro personeli alımlarında onlarca sertifika şartına yer verilerek alınması planlanan adaylara özel şartlar yerildiğini üzülerek görüyoruz.

Dikkat çekmesi için her bir alımda yer verilen sertifikaları sıralayalım;

1-Problem Çözme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

2-Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

3-Sosyal Hayatta İletişim Eğitimi,

4-Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler Eğitimi,

5-Büro Yönetimi Eğitimi,

6-İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi,

7-Arşivleme Sistemi Eğitimi,

8-Bilgisayar İşletmenliği sertifikası,

9-Özlük ve Bordrolama İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

10-İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitim,

11-Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

12-Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri Eğitimi,

13-Bordro Uygulamaları Eğitimi,

14-Muhasebe ve Finans Eğitimi,

15-İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi,

16-İş Hayatında Yazışma Teknikleri Eğitimi,

17-Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi,

18-İş Hayatında Yazışma Teknikleri Eğitimi,

19-İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitim,

20-Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

21-Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi,

22-Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi,

23-Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme Uyum Eğitimi,

24-Bilgisayar İşletmenliği sertifikası,

25-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi,

26-Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Eğitimi,

27-İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

28-Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi,

29-Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi,

30-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi,

31-Ön Muhasebe Eğitimi,

32-Genel Araştırma Tür ve Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

33-Kimyasal ve Biyolojik Terörizmde Tıbbi KBRN Uygulamaları Eğitimi,

34-Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

35-Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme Ve Uyum Eğitimi,

36-Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

37-Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi,

38-Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi,

39-Yönetici Asistanı Eğitimi,

40-Grafik ve Animasyon Eğitimi,

41-Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri Eğitimi,

42-Özlük ve Bordrolama İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

43-Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

44-Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

45-SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi.

Son günlerde KPSS'de sınav sorularının bir yayıneviyle benzerliğiyle ilgili ortaya çıkan iddiaların geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Milyonlarca insanı etkileyen bir sınavdaki bu vahim hadisenin devletin kurumlarına olan güveni ne düzeyde sarstığına da bir yandan şahitlik ediyoruz.

Ancak, KPSS meselesinde her kesimden gösterilen büyük tepki ve devletin hızlı reaksiyonu, nedense kurumsal düzeydeki personel alımlarında yaşanan kayırmacılıklarda bir türlü harekete geçmemektedir.

Yukarıda sıraladığımız gibi, KPSS'ye girmiş ancak puanı yeterli düzeyde merkezi alıma yetmeyen adaylar REFERANSLARI aracılığıyla niteliği oldukça tartışılır sertifikalarla haksız yere devlet kadrolarına atanmaya devam etmektedir.

Bu şekilde adrese teslim alımlarla devlet kurumlarına olan güven daha büyük boyutta sarsılmaya devam etmektedir.

Her geçen gün seçim takvimine doğru yaklaştığımız ülkemizde, devlet kadrolarına adayların ayrıntılı özgeçmişlerine yer verilerek yapılan bu yerleştirme yönteminin yaratacağı sosyal maliyetin hesaplanarak hareket edilmesini ilgili yöneticilere bir kez daha hatırlatmak isteriz!

