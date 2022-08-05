Yanık: Aile temelli çocuk koruma oranını yüzde 91,9'a yükselttik

AYM'den aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı
AYM'den aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı
DDK Başkanı Arıncı'dan iptal edilen KPSS'ye ilişkin açıklama
DDK Başkanı Arıncı'dan iptal edilen KPSS'ye ilişkin açıklama
Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Anneannesine refakat ediyordu
Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Anneannesine refakat ediyordu
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ukrayna'ya gidecek gemide denetim başladı
Ukrayna'ya gidecek gemide denetim başladı
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı
Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı
TOGG ilk kez şarjda görüntülendi
TOGG ilk kez şarjda görüntülendi
Bu bölüme yerleşen adaylara maaş gibi burs ve iş garantisi
Bu bölüme yerleşen adaylara maaş gibi burs ve iş garantisi
Yayınevi sahibinden '20 soru ÖSYM ile aynı' iddialarına yalanlama
Yayınevi sahibinden '20 soru ÖSYM ile aynı' iddialarına yalanlama
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
Ana sayfaHaberler

Yanık: Aile temelli çocuk koruma oranını yüzde 91,9'a yükselttik

"Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 27'si çocuklardan oluşuyor. 0 ile 17 yaş arası 23 milyonu aşkın çocuk ve genç nüfusa sahibiz"- "Yetenekli, enerjisi yüksek ve azimli çocuklarımız, gençlerimiz bizim en kıymetli varlığımız, yarınlarımızın güvencesi. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak, çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Sosyal hayatlarına değer katacak, onları her açıdan geliştirecek, besleyecek her türlü hizmeti vermek için titizlikle çalışıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 12:44
Yazdır
Yanık: Aile temelli çocuk koruma oranını yüzde 91,9'a yükselttik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yetenekli, enerjisi yüksek ve azimli çocuklarımız, gençlerimiz bizim en kıymetli varlığımız, yarınlarımızın güvencesi. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak, çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Sosyal hayatlarına değer katacak, onları her açıdan geliştirecek, besleyecek her türlü hizmeti vermek için titizlikle çalışıyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, alanında uzman akademisyenlerle istişare mekanizmasını geliştirmek amacıyla düzenlenen "Akademi Buluşmaları" programının ikincisi "çocuk" temasıyla başladı.

Ataşehir'deki otelde düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Akademi Buluşmaları" serisinin ilkini temmuz ayında "kadın" temasıyla yaptıklarını söyledi.

İkinci programın temasının "çocuk" olduğunu ve daha önce sivil toplumla yapılan buluşmaları şimdi akademi serisiyle devam ettirdiklerini anlatan Yanık, şöyle konuştu:

"Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 27'si çocuklardan oluşuyor. 0 ile 17 yaş arası 23 milyonu aşkın çocuk ve genç nüfusa sahibiz. Yetenekli, enerjisi yüksek ve azimli çocuklarımız, gençlerimiz bizim en kıymetli varlığımız, yarınlarımızın güvencesi. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak, çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Sosyal hayatlarına değer katacak, onları her açıdan geliştirecek, besleyecek her türlü hizmeti vermek için titizlikle çalışıyoruz."

Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hizmetlerin odağına birey ve aile dengesini de gözetecek şekilde çocuğu da aldıklarını dile getirerek, "Aile temelli çocuk koruma anlayışımızla hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını 2002 yılında yüzde 39 iken 2022'de yüzde 91,9'a yükselttik." ifadelerini kullandı.

Ekonomik zorluk sebebiyle eğitim hayatı sekteye uğrayacak ve çalıştırılma riski barındıran çocukları, ailelerinin yanında bulundurabilmek için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Modeli ile desteklediklerini kaydeden Yanık, "Ailelerimize her çocuk için aylık ortalama 1650 lira kaynak aktarıyoruz. 2022 Haziran itibarıyla ailesinin yanında SED hizmetinden yararlanan 147 binden fazla çocuğumuz bulunuyor. Temmuz ayı itibarıyla bu rakamlarda değişiklikler olabiliyor çünkü asgari ücret oranlamasıyla birlikte bu rakamlar değişti." diye konuştu.

Bakan Yanık, SED'in, çocukların kendi sosyal çevrelerinden kopmadan her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden, eğitim olanaklarından yararlanmalarını kolaylaştıran, içinde psiko-sosyal desteği de barındıran bir hizmet modeli olduğunu anlatarak, bazı durumlarda çocukların aile veya yakınlarının yanında kalmalarının mümkün olmadığını ya da ebeveyn kaybı gibi nedenlerle çocukların kurum bakımına ihtiyaç duyabildiğini belirtti.

Bakan Yanık, bu durumda da çocukları farklı kurumsal modellerle hayata hazırladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimleri, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir geleceğe sahip olmaları için kurum bakımında da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Koğuş tipi tesislerden apartman ve ev tipi yapılara geçtik, ranza sistemini çocuklar için bireysel oda imkanı sağlayan çocuk evlerine dönüştürdük. Bugün 1300'ü aşkın çocuk bakım kuruluşumuzda 14 bine yakın çocuğumuza bu şekilde hizmet veriyoruz. Yaklaşık 9 bin civarı da koruyucu aile yanında desteklediğimiz çocuğumuz var. Biraz önce ifade ettiğim gibi Sosyal Ekonomik Destek ile ailelerinin yanında desteklediğimiz çocuk sayısı da 147 bin."

Çocukların çoğunlukla farkında olmadan suça karıştığını veya ne yazık ki suç mağduru olabildiğini ifade eden Yanık, suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar için 66 Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) hizmet sunduklarını, rehabilitasyona ihtiyaç duyan 1557 çocuğa rehabilitasyon hizmeti sağladıklarını belirtti.

Bakan Yanık, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocukları tespit edecek ve müdahalede bulunacak şekilde 81 ilde mobil ekipler oluşturduklarını, bu ekiplerle ülke genelinde 35 bin çocuğa ulaştıklarını ve takiplerini sağladıklarını kaydetti.

Sosyal medyada çocukların karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar yapılması amacıyla Bakanlık bünyesinde "Sosyal Medya Çalışma Grubu" kurduklarını dile getiren Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnternet ortamında çocukların maruz kaldığı ihmal, istismar gibi olaylara Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde müdahale ediliyor. Çalışma grubumuz vasıtasıyla bugüne kadar çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek 1528 içeriğe müdahale ettik. Ayrıca çocuk gelişiminde ailelerimizin ve çocuklarımızın sıklıkla kullandığı yazılı ve görsel içerikleri de yakından takip ediyoruz. Olumlu içerikleri teşvik eden mekanizmalar geliştiriyoruz, olumsuz içeriklere müdahale ediyor, kaldırmaya, engellemeye çalışıyoruz."

KAPAT [X]

Çocuklara 0-6 yaştan itibaren okuma sevgisi kazandırmak ve teşvik etmek için Uygun İçerikli Kitap Listeleri Oluşturulması Projesi'ni başlattıklarını, proje başlangıcından itibaren 1120 kitabın incelendiğini, 472 kitabı "çocuk dostu" ilan ettiklerini belirten Yanık, sonucu da internet sitelerinden yayımlandıklarını kaydetti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Hayat kurtaran tesadüf
Hayat kurtaran tesadüf
Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde iki asker şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde iki asker şehit oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi
Çatışmaya müdahale etmeye giden bekçi yaralandı: 10 gözaltı
Çatışmaya müdahale etmeye giden bekçi yaralandı: 10 gözaltı
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete yaşamını yitirdi
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete yaşamını yitirdi

Bu Habere Tepkiniz

11 büro personeli ilanında, toplam 45 sertifika şartı arandı

11 büro personeli ilanında, toplam 45 sertifika şartı arandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli büro personelini alınacak adayların ayrıntılı özgeçmişlerini yazdı!
Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Personele ek savunma yapması için makul bir ek süre verilebilir mi, "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasının savunmasını hangi makam alır, Geçici görevlendirme ile kadrosunun bulunduğu kurum ve ilçe dışında başka bir ilçede görevlendirilen personel disiplin amiri kimdir? İşte bu soruların cevapları.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; Yaz tatillerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütülen halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere, bu süreçte nöbet görevine bağlı olarak ek ders ödenip ödenemeyeceği, ders yılı içerisinde bulunmayan idari idari izin ilan edilen günlerde yöneticilerin ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacağı hakkında görüş yazısı yayımladı.
2022 KPSS iptal edildi

2022 KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Memurların emeklilik yaşının bulunmasında 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır, sigortalılık süresine göre yaş belirlenmez.
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Paylaşımı hayranlarını krize soktu!

Paylaşımı hayranlarını krize soktu!

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılması ardından gündeme bomba gibi düşen Deniz Baysal'ın "partneri kim olacak?" sorularına güzel oyuncudan krizlere sokan bir paylaşım geldi.