Muğla'da alzaymır hastalarına akıllı saat dağıtılıyor

Muğla Valiliğince yürütülen ve İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki 4 bin alzaymır hastası için "Sevdiklerimiz yanımızda akıllı saat projesi" hazırlandı.

İlk etapta belirlenen 300 hastaya İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce temin edilen akıllı kol saatlerinin dağıtımı, Menteşe ilçesinde yapılamaya başlandı.

Hastaları evlerinde ziyaret eden AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, akıllı saatlerini teslim etti.

Gökcan, yaptığı açıklamada, Muğla'nın yüzölçümü bakımından geniş, arazisinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle, alzaymır hastalarının evden ayrıldığında geri dönememelerine ve kaybolmalarına sebep olduğunu söyledi.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında başlatılan akıllı saat projesinin yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçeceğini ifade eden Gökcan, "Bu uygulama sayesinde hastaların hem gezintileri engellenmeyecek hem de hasta yakınları hastalarının anlık konumlarını takip edebilecek. Hastalarımız belirli bir sınırın dışına çıktığında, düştüğünde veya uzun süre hareketsiz kaldığında, hasta yakınlarının telefonlarına anında bildirim gelecek. Herhangi bir kaybolma durumu söz konusu olduğunda da akıllı saatin GPS sinyalleri sayesinde hastalarımızın bulunması mümkün olacak." dedi.

Akıllı saat sayesinde kişinin anlık nabız ve ateş verilerinin de alınabileceğine dile getiren Gökcan, saat sayesinde kişiyle anlık görüntülü ve sesli görüşme imkanı da sağlanabileceğini kaydetti.

Etkinliğe AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Batuhan Mavi ile İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Pınar Boyacı katıldı.