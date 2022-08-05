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Yediiklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor

Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alarak KPSS'e giren öğrencilerin cevap anahtarları inceleniyor. KPSS hazırlık kursları ve sınav soruları hizmeti veren kuruluşun FETÖ bağlantısıyla ilgili iddialar mevcut.

Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 05 Ağustos 2022 13:50
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Yediiklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor

KPSS soruşturmasında başlatılan incelemede Yediiklim Yayınları'nın sorularının aynı çıkmasının ardından sınavda başarılı olan ve yayınevinin kurslarında eğitim alanların cevap kağıtları inceleniyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen oturumunda Yediiklim Yayınevi'nin kitapçığında yer alan 20 sorunun sorulması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında KPSS iptal edildi. Bugün de Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alarak KPSS'ye giren öğrencilerin cevap anahtarları incelemeye alındı.

Aynı dershanede eğitim alan öğrencilerden 21'inin sınavdaki yanıtlarının aynı olduğu kaydedilmişti.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, KPSS soruşturmasıyla ilgili son bilgileri aktardı. Arda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mercek altına aldı. 2 ayaklı devam ediyor bu soruşturma. Yayınevinin ÖSYM bağlantısı bir yandan devam ederken diğer yandan da benzer sınav sorularının tümünü doğru yapan adayların kimler olduğu bunlar arasında bir ilişki ağnın olup olmadığı değerlendiriliyor. İddiaya göre 2 dershaneye giden bazı adayların bütün soruları doğru yaptığı bu yönde tespitlerin olması durumunda soruşturmanın daha da derinleşeceği belirtiliyor. İncelemeler tüm bunların üzerine yapılıyor. KPSS'de verdiği yanıtlar üzerinden adaylar değerlendirilecek. Öne çıkan başlık 2 dershaneye giden bazı adayların bütün soruları doğru yanıtladığı iddiaları var. Bu iddialar ince bir şekilde değerlendirilecek. O adaylar arasında bir ilişki ağı olup olmadığına kadar kapsamlı bir inceleme yapılacak. Bütün bu olayların ardında bir FETÖ parmağının olup olmadığı. Bu da yine masadaki değerlendirilecek başlıklar arasında.Bu nedenle daha önce esasınsa FETÖ'nün merkezi sınavlarda yaptığı soru çalma faaliyetlerini inceleyen Ankara Emniyeti'ne bağlı mali şube polisleri de soruşturma yürütüyor. Bu noktada daha önce deneyimli olan ekibin soruşturmayı yürüttüğüne de dikkat çekmekte fayda görüyoruz. Yayınevi üzerinden FETÖ iltisakı olup olmadığı da değerlendirilenler arasında.

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