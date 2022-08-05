Üç büyükşehirde halk ekmeğe zam geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Ağustos'ta halk ekmeğe zam yapılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 TL olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, yeni uygulamanın İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı belirtildi.

İBB şirketi Halk Ekmek A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ise, 2 TL'lik normal ekmek fiyatının 3 TL'ye çıkarmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

'2 TL DAYANILACAK GİBİ DEĞİLDİ'



İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, "2 TL'ye dayanılacak gibi değildi. 3-4 aydır ekmeği zararına satıyorduk. Fırıncıların 210 gram ekmeği 5 TL'ye sattığı piyasada, 250 gramlık normal ekmeğimizin fiyatını 3 TL'ye çıkardık. Üzgünüz ama başka çaremiz kalmadı. Üretimin sürekliliği, kurumun yaşaması için fiyat düzenlemesi kaçınılmaz oldu" dedi.

'UN YÜZDE 80, MAYA YÜZDE 81 ARTTI'



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram Halk Ekmek ile vatandaşlarımızın bütçesine büyük katkı sağlanmaktadır. Bu bakımdan, maliyetlerin sürekli ve soluksuz olarak artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmamış, un stoku bitene dek zararına satışlar sürdürülmüştür.

Önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğalgazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) yüzde 17 fiyat artışı yaşanmıştır. Maliyetlerdeki bu yüksek artışlar Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kılmıştır."