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Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever'e 50 bine yakın gencimiz başvurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin seyahat ederken 81 ildeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesine şu ana kadar 50 bine yakın başvuru yapıldığını söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Ağustos 2022 17:15
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Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever'e 50 bine yakın gencimiz başvurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki KYK yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesini DHA'ya anlattı. Ankara'da yeni hizmete girecek olan 4 bin öğrenci kapasiteli Cebeci Site Öğrenci Yurdu'nu inceleyen Bakan Kasapoğlu, "Zaten yurtlarımızın kapıları gençlerimize ardına kadar açık. Yaz boyu gençler yurtlarımızdan ücretsiz bir şekilde istifade etsin, rotalarını oluştursun. 3 gün süre verdik. 81 ildeki tüm yurtlar gençlerin hizmetine sunuldu. 15 Temmuz'da başladı proje, her geçen gün artan talep var. 50 bine yakın gencimiz bu anlamda projeye başvurdu. Geçtiğimiz pazartesi günü kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız, 25 yaşı, 30'a çıkardı. 18- 30 yaş arası gençler yaz boyu bu projeden ücretsiz şekilde istifade ediyor" ifadelerini kullandı.

'YURTLARIMIZ GENÇLERİN YUVASI'

Projenin, gençleri seyahat etme noktasında teşvik ettiğini ve çok mutlu olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Yurtları ilk kez gören arkadaşlar var. Yurtlarımızın gençlerin yuvası olduğunu biz hep ifade ediyoruz. Gençler ne zaman ne talep ediyorsa, imkanlarımızı en ciddi şekilde onlara seferber etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda 'Genç Ne Sever? (GNS)' platformumuz var. O platform çerçevesinde 'Müze Kart'ı entegre ettik. Gittikleri yerlerde müzelerden, ören yerlerinden bu kart sayesinde ücretsiz şekilde yararlanabiliyorlar" diye konuştu

'HER İLE AYRI BİR İLGİ VAR'

Bakan Kasapoğlu, ücretsiz KYK yurduna başvuruların yoğun olduğu illere değinerek, "İstanbul, Ankara, İzmir ve sahil şehirlerimiz Antalya, Muğla, Aydın, Karadeniz'de Trabzon, Rize, Sinop, çok ciddi bir talep söz konusu. Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, Manisa. Her bir ilimizin açıkçası ayrı bir potansiyeli var ayrı ilgi var, bu da bizi tabi mutlu ediyor" dedi.

'85 MİLYONUN FIRSAT EŞİTLİĞİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ'

Seyahatsever projesinde yaş sınırının 30'a yükseltilmesine, gençlerin olumlu tepkiler verdiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Gençlerimiz, 'Biz 26 yaşındayız, 28 yaşındayız bizi genç saymıyor musunuz, neden bu 25?' dediler. Madem öyle, 30 yaş limiti koyduk. Bunun çok güzel geri dönüşleri var. Tabii imkan bu anlamda ne kadar seferber edilirse, biz onu en güçlü şekilde maksimizasyon noktasında ortaya koyuyoruz. Gençlerin mutluluğu bizim esas amacımız. Gençlerimizin mutluluğunu, gençlerimizin umudunu büyütmek onun için çalışıyoruz; yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, burslarımızla, kredilerimizle, kamplarımızla. Şu an 43 gençlik kampı var. Yaz boyu gençler, kampları yoğun değerlendiriyor. Bu sene yeni bir yaklaşım geliştirdik. 365 gün kamplar gençlerin hizmetinde olacak. Yine o da tamamen ücretsiz bir çalışmamız. Nasıl yaz okullarımız, spor okullarımız ücretsizse, yine aynı şekilde 85 milyonun fırsat eşitliği, tüm imkanlara erişimi en büyük önceliğimiz. Seyahatsever projesi de açıkçası geri dönüşleriyle, öğrencilerimizin bu anlamdaki ifadeleriyle bizi hep mutlu ediyor."

'YETER Kİ GENÇLERİMİZ GEZMEK İSTESİN'

Projeye başvuru sürecine yönelik bilgilendirme yapan Kasapoğlu, "Bizim çağrı merkezimiz var, Gençlik ve Spor Bakanlığı Çağrı Merkezi; oradan başvurabiliyorlar, Seyahatsever internet adresinden başvurabiliyorlar. 3 gün Ankara, 3 gün İstanbul, 3 gün neresiyse o rotayı sınırsızca kullanabiliyor, hiçbir limit yok. Yeter ki gençlerimiz gezmek istesin, seyahat etmek istesin, biz onların yanındayız" dedi.

'KAPASİTEMİZ 750 BİNİ AŞTI'

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki yurtları, yeni öğrencilere hazırlama sürecinin hummalı bir şekilde devam ettiğini de bildirerek, "Bir yandan yeni yurtlar, bir yandan yeni modernizasyon çalışmaları. Kapasitemiz zaten şu an itibarıyla 750 bini aştı. Türkiye'nin yurtları olarak dünyanın en güçlü kapasitesine sahip yurtlarıyız. Bu kapasite, önümüzdeki günlerde daha da büyük rakamlara ulaşacak. Onu da paylaşacağım. Gençlerin yurdu, yaz tatilinde Seyahatsever kapsamında geçlerin dolu dolu hizmetinde oluyor, bu da bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

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