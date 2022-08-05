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'James Webb Teleskobu'ndan görüntü' adı altında 'sucuk' paylaştı, özür diledi

Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, NASA'nın yeni uzay teleskobu James Webb ile elde edildiğini öne sürdüğü bir uzay görüntüsü adı altında sucuk paylaşmasının ardından, şaka yaptığını belirterek özür diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 17:50
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'James Webb Teleskobu'ndan görüntü' adı altında 'sucuk' paylaştı, özür diledi

Daily Mail'in haberine göre, filozof ve fizikçi Klein, 31 Temmuz'da sosyal medya platformu Twitter'dan, Proxima Centauri yıldızının James Webb Uzay Teleskobu tarafından alınan en son fotoğraf olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı.

Klein, paylaşımında, "Bize 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri'nin fotoğrafı" dedi.

Ancak fotoğrafın, İspanya mutfağından 'chorizo' adıyla bilinen bir sucuğa (baharatlı bir domuz sucuğu) ait olduğu ortaya çıktı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları fizikçi tarafından yayınlanan fotoğrafa inansa da pek çok kişi görüntünün aslında bir dilim sucuk olduğunu belirtti.

Klein, şaka yaptığını ve görselin aslında bir sucuğa ait olduğunu itiraf etti ve "İspanyol şarküterisine ait hiçbir nesnenin dünya dışında hiçbir yerde bulunmadığını" belirtti.

Daha sonra başka bir açıklama yapan Klein, sosyal medyada yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını ve takipçilerinden özür dilediğini söyledi.

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