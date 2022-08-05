Üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti, kardeşi tutuklandı
İstanbul Kağıthane'de oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 21:03
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde H.A'nın (32), üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşerek yaralanması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, çelişkili ifadeler verdiği belirtilen H.A'nın kardeşi Ş.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız