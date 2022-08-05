Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire 56 gündür aranıyor

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları Müküs Köprüsü ile Çetin Baraj Gölü arasındaki bölgede yürütülüyor.

Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları kontrol ediyor.

Polis dalgıçlar da Ayvalıbağ köyü mevkisinde dalış gerçekleştirerek Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıyla kaybolmuştu.