UEFA'dan Fenerbahçe'ye 'Putin' tezahüratı cezası
UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 19:57
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'dan ceza aldı. UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye, bir sonraki UEFA müsabakasında kısmi seyircisiz oynama cezası (en az 5.000 koltuk) ve 50 bin Euro para cezası verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız