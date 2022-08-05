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Türkiye, Rusya'ya doğal gaz ödemesini kısmen ruble ile yapacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticareti ödemelerinde kısmen rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını ve kademeli şekilde ulusal para birimlerine geçileceğini bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 20:10
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Türkiye, Rusya'ya doğal gaz ödemesini kısmen ruble ile yapacak

Novak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Soçi kentinde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerden önemli sonuçlar elde edildiğini dile getiren Novak, "Ticaret, ekonomi ve neredeyse tüm sektörlerde ilişkilerimizin gelişimini yeni bir düzeye taşıyan müzakereler çerçevesinde bugün çok önemli kararlar alındı." dedi.

Türk ve Rus liderlerin iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma konusunda verdikleri talimatı anımsatan Novak, söz konusu hacmi artırmak için gerekli prosedürleri basitleştirmek adına gerekli adımların atıldığını söyledi.

Novak, Rusya ile Türkiye arasında özellikle ulaştırma, sanayi, tarım, turizm ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğinin gelişeceğine işaret etti.

Rusya ile Türkiye arasındaki doğal gaz ticaretiyle ilgili de önemli bir adım atılmasının kararlaştırıldığını belirten Novak, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye oldukça önemli bir hacimde, yılda 26 milyar metreküp düzeyinde sevk edilen doğal gaz konusu ele alındı. Liderler, görüşmeler sırasında doğal gaz teslimatlarında kısmen ruble cinsinden ödemeye başlanacağı konusunda anlaştı. Kademeli şekilde ulusal para birimlerine geçmekten bahsediyoruz ve ilk aşamada bazı tedarikler Rus rublesiyle ödenecek."

Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de iki lider arasındaki görüşmede ele alındığını, projenin 2023'te faaliyete geçeceğini ifade etti.

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