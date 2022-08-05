Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi

ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru
ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru
Ukrayna'ya gidecek Türk sahipli gemi yola çıktı
Ukrayna'ya gidecek Türk sahipli gemi yola çıktı
İletişim Başkanlığı'nda yeni bir merkez kuruldu
İletişim Başkanlığı'nda yeni bir merkez kuruldu
Piyasada 200 TL'lik banknot patlaması var
Piyasada 200 TL'lik banknot patlaması var
Borsa'dan üç rekor
Borsa'dan üç rekor
Akaryakıta çifte indirim yapıldı
Akaryakıta çifte indirim yapıldı
Meclis, dünya anayasalarını araştırdı
Meclis, dünya anayasalarını araştırdı
Bakan Özer'den 'yanlış eğitim politikası' sözlerine açıklama
Bakan Özer'den 'yanlış eğitim politikası' sözlerine açıklama
Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever'e 50 bine yakın gencimiz başvurdu
Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever'e 50 bine yakın gencimiz başvurdu
Üç büyükşehirde halk ekmeğe zam geliyor
Üç büyükşehirde halk ekmeğe zam geliyor
7 aylık satışlarda benzinli otomobiller zirvede
7 aylık satışlarda benzinli otomobiller zirvede
KPSS soruşturmasında MASAK da devrede
KPSS soruşturmasında MASAK da devrede
Son seçim anketi Metropoll'den geldi dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketi Metropoll'den geldi dikkat çeken sonuçlar
Yediiklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor
Yediiklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor
AYM'den aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı
AYM'den aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı
DDK Başkanı Arıncı'dan iptal edilen KPSS'ye ilişkin açıklama
DDK Başkanı Arıncı'dan iptal edilen KPSS'ye ilişkin açıklama
Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Anneannesine refakat ediyordu
Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Anneannesine refakat ediyordu
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, millet bahçelerine karşı çıkan ve kendilerine çevrecilik dersi vermeye kalkanların atık su arıtma tesislerini iptal ettiklerini gördüklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 21:39
Yazdır
Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi

Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuşan Bakan Kurum, millet bahçelerini sıradan bir bahçe olarak değil, aksine atalarının doğaya bakışının bir simgesi, bahçe kültürünün bir işareti olarak yaptıklarını vurguladı.

Kurum, Silivri Millet Bahçesi'nin vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle kullanılacağını ifade ederek, ''Biz, bu milletin değerleriyle, kültürüyle ilgisi olmayan sözde çevrecilerin rant dediği, İstanbul'umuzun en kıymetli yerlerini, en değerli alanlarını, yeşil alanlar yapıyoruz. Onlar sahteliklerine devam edebilirler. Biz 46 millet bahçesinden 13 tanesini tamamlayarak İstanbul'un güzel insanlarına armağan ettik. Allah'ın izniyle 18 milyon metrekarelik 46 millet bahçesini tamamladığımızda İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını bir metrekare daha artıracağız." ifadelerini kullandı.

Silivri'nin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki en önemli, en güzel örneği olduğunu vurgulayan Kurum, Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin şahsında Türk milletinin 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için kurulmuş bir gönül birliği olduğunu söyledi.

Millet bahçelerinin kıymetini bilmeyip karşı çıkanlar bulunduğunu bildiren Kurum, şunları aktardı:

"İstanbullulara oksijen deposu olacak bu alanlara karşı çıkanlar hala o bilindik zihniyete hizmet etmeye devam ediyorlar. Atatürk Havalimanı millet bahçesinin çalışmalarını yaparken gürültü çıkaranları hatırlarsınız. Şehri ihya edecek projeleri iptal etme törenleri yapanları bilirsiniz. Haliç'in eski günlerine dönmesi, üzülerek söylüyorum, an meselesi. Bize her fırsatta çevrecilik dersi vermeye kalkanların, İstanbul'un masmavi denizine, derelerine ihanet etme pahasına atık su arıtma tesislerini iptal ettiğini gördük. 27 yıl sonra İstanbul'da yeniden çöp dağlarını gördük. Demek ki neymiş, ajansların yürüttüğü algı çalışmalarıyla belediyecilik yapılmıyormuş, millete hizmet edilmiyormuş. Tavsiyemiz, bu yanlıştan en kısa sürede dönmeleridir."

- "Bizim eserlerimizin ulaştığı yere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz"

Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı sosyal konut hamlesini başlattıklarını anlatan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında projenin detaylarını açıklayacağını kaydetti.

Silivri'ye yapılacak yatırımlara da değinen Kurum, bu yatırımlarla Silivri'nin güzelleşmesine, ekonomisine, istihdamına katkı sunacaklarını dile getirdi.

Son 20 yılda dünyada ve Türkiye'de çok şeyin değiştiğini, bir tek CHP zihniyetinin değişmediğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Yine aynı liyakatsizlik, yine aynı ihmalkarlıklar, yine aynı algıseverlik, yine aynı sosyal medya kurnazlıkları, sosyal medya belediyeciliği. Biri enkaza çevirdiği park üzerinde şov yapar, diğeri var olan projeleri bile maalesef bitiremiyor, işletemiyor. Bir diğeri millete hakaret eder, biri sözüm ona sahte çevrecilik taslar. Ama ne gariptir ki en çok da bunların sesi çıkar. Akşamdan sabaha, sosyal medyada mekik dokurlar. Bizim gücümüzün, azmimizin, eserlerimizin ulaştığı yere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

Şimdi bunların yeni modası ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımızın fikirlerini, yatırımlarını, millete 'sanki kendileri yapmış' gibi göstermek. Cumhur İttifakı'nın kalesi Silivri'den onlara diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ın fikirlerini, projelerini çalabilirsiniz ama bu milletin Recep Tayyip Erdoğan'a olan aşkını, sevdasını, muhabbetini ve inancını çalamazsınız. İnşallah önce 2023 seçimlerinde, ardından da 2024 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor oylarla seçimleri kazandıracağız. Sonra büyük Türkiye yürüyüşüne, 2053 ve 2071 hedeflerimize azimle, aşkla, kararlılıkla hep birlikte yürüyeceğiz."

- "Millet bahçeleri milletimizin can suyu olacaktır"

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ise bir medeniyeti oluşturmanın ancak düzgün şehirler inşa etmekle mümkün olacağının sosyolojik hafızalara işlendiğini söyledi.

Bir şehir kurmanın, dünü, bugünü ve yarınları kurmak demek olduğunu ifade eden Adan, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Şehirler insanlara benzer. Şehir ve insanlar birbirini şekillendiren iki kuvvettir. Çağın yeni zorunlulukları bize yeni şehircilik anlayışlarını mecbur kılmıştır. İnsanlığı köşeye sıkıştıran bina yorumlamaları dünya çapında bir sorun haline dönüşmüş ve buna ilişkin çözüm bulma çabaları ortaya çıkmıştır. İnsanı beton soğukluğundan kurtarıp, ruhları azat edecek olan dışarıdan dikte ettirilecek tavsiyeler veyahut yabancı şehir planları değildir. Bizi kurtaracak olan Asya bozkırlarından Balkan dağlarına uzanan ortak Türk hafızasıdır. Şehirlerimize nefes aldıracak yol haritası, binlerce yıldır ellerimiz ve zihinlerimizle inşa ettiğimiz şehirlerin kültürel kodlarında gizlidir. Millet bahçeleri milletimizin can suyu olacaktır."

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Bakan Kurum'un Ankara'ya her gittiklerinde kendilerine randevu verip Silivri'nin bütün sorunlarıyla ilgilendiğini belirterek, teşekkür etti.

Silivri'de yapılan çevre yatırımlarına da değinen Yılmaz, 20 bin fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ve Sıfır Atık konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise İstanbul'da inşa edilen 46 millet bahçesinin 27'sinin TOKİ tarafından yapıldığını aktardı.

Silivri Millet Bahçesi'nin 35 bin metrekareye sahip olduğunu ve içerisinde koşu, yürüyüş alanları, gölet, tematik bahçeler, kütüphane, kıraathane bulunduğunu anlatan Bulut, bahçeyi bir yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri bahçede ilk fidanları toprakla buluşturdu.

Törene, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kurum, daha sonra AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Öğretmenliği bıraktı, günde 15 bin adım atarak tespih satıyor
Öğretmenliği bıraktı, günde 15 bin adım atarak tespih satıyor
Lise öğrencisi kalbine yenik düştü
Lise öğrencisi kalbine yenik düştü
'James Webb Teleskobu'ndan görüntü' adı altında 'sucuk' paylaştı, özür diledi
'James Webb Teleskobu'ndan görüntü' adı altında 'sucuk' paylaştı, özür diledi
Meteoroloji'den 6 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den 6 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Fıkra gibi olay! 3 gün hastane hastane gezdi, şifayı tornacıda buldu
Fıkra gibi olay! 3 gün hastane hastane gezdi, şifayı tornacıda buldu
Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu

Bu Habere Tepkiniz

KDK'dan akademisyenlere harcırah kararı!

KDK'dan akademisyenlere harcırah kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, Sağlık Bakanlığından üniversiteye akademisyen olarak muvafakatla geçen kişinin sürekli görev yolluğu ödemesinin yapılmamasını hukuka uygun buldu!
11 büro personeli ilanında, toplam 45 sertifika şartı arandı

11 büro personeli ilanında, toplam 45 sertifika şartı arandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli büro personelini alınacak adayların ayrıntılı özgeçmişlerini yazdı!
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Personele ek savunma yapması için makul bir ek süre verilebilir mi, "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasının savunmasını hangi makam alır, Geçici görevlendirme ile kadrosunun bulunduğu kurum ve ilçe dışında başka bir ilçede görevlendirilen personel disiplin amiri kimdir? İşte bu soruların cevapları.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı.
Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; Yaz tatillerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütülen halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere, bu süreçte nöbet görevine bağlı olarak ek ders ödenip ödenemeyeceği, ders yılı içerisinde bulunmayan idari idari izin ilan edilen günlerde yöneticilerin ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacağı hakkında görüş yazısı yayımladı.
2022 KPSS iptal edildi

2022 KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Memurların emeklilik yaşının bulunmasında 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır, sigortalılık süresine göre yaş belirlenmez.
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Paylaşımı hayranlarını krize soktu!

Paylaşımı hayranlarını krize soktu!

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılması ardından gündeme bomba gibi düşen Deniz Baysal'ın "partneri kim olacak?" sorularına güzel oyuncudan krizlere sokan bir paylaşım geldi.