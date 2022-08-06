Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kırklareli kıyıları, Antalya'nın batı iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa'nın doğusu, Uşak, Afyon'un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.