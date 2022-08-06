Zincir marketler lükse de el attı: 80 bin tl'ye yat satılıyor

A101'in yeni yayınlanan kataloğunda yer alan yat satışı duyanları hayrete düşürdü. Bugüne kadar Televizyondan, beyaz eşyaya kadar birçok ürünün uygun fiyatlı yer aldığı zincir marketlerde lüks bir ürün satışını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, A101'in 30 Haziran tarihli kataloğunda yat satışı yapacağını duyurması üzerine vatandaşlar A101 yat satışı! A101 yat satışı ne zaman? A101 yat ne kadar? hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İşte A101 yat satışına dair detaylar...

A101 YAT SATIŞI HANGİ GÜN?

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. Katalokta en dikkat çeken ürün, 79.999 TL'den satışa çıkan Marin Boat markalı Samba Deluxe kamaralı fiber tekne oldu. Söz konusu teknenin 11 Ağustos'ta A101 marketlerinde satışta olacağını duyan vatandaşlar heyecanla söz konusu günü kollamaya başladı.

FİYATI 80 BİN TL

Lükse de el atan market zinciri 11 Ağustos Perşembe günü satışa sunulacak olan yatın fiyatını 80 bin TL olarak belirledi. Katalogta ürünün satış işleminin gerçekleşmesinin ardından 15 iş günü içerisinde adrese ücretsiz teslim edileceği bildirildi.

4,95 M SAMBA DELUXE KAMARALI FİBER TEKNENİN ÖZELLİKLERİ

Model: Marinboat 4.95 Samba Deluxe

Cinsi: Dıştan Takma Motor Takılabilir

Sertifikasyon Kategorisi:A Sınıfı Tekne

Dizayn Sınıfı:C Sınıfı

Tekne Boyu:4.95 Metre

Tekne Genişliği:2.15 Metre

Tekne Küpeşte Yüksekliği:1.00 Metre

Tekne İç Yüksekliği:70 Cm.

Motorsuz Ağırlığı:500 Kg.

Taşıma Kapasitesi:900 Kg.

Yolcu Kapasitesi:7 Kişi

Dolap Sayısı:5

Kamara Ölçüleri:Uzunluk-185 Cm. Genişlik-165 Cm. Yükseklik-130 Cm.

Önerilen Motor Gücü:30 Hp ile 60 Hp Arası

Renk Seçenekleri:Kırmızı-Lacivert-Bordo-Beyaz