Zincir marketler lükse de el attı: 80 bin tl'ye yat satılıyor
Küçük ev aletlerinden, beyaz eşya ve teknolojiye kadar birçok ürünü piyasa koşullarının altında satışa çıkaran zincir marketlerden beklenmedik bir adım geldi. Öyle ki A101 marketlerinde 80 bin tl'ye yat satılacağı yeni yayınlanan katalokla birlikte ortaya çıktı.
A101'in yeni yayınlanan kataloğunda yer alan yat satışı duyanları hayrete düşürdü. Bugüne kadar Televizyondan, beyaz eşyaya kadar birçok ürünün uygun fiyatlı yer aldığı zincir marketlerde lüks bir ürün satışını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, A101'in 30 Haziran tarihli kataloğunda yat satışı yapacağını duyurması üzerine vatandaşlar A101 yat satışı! A101 yat satışı ne zaman? A101 yat ne kadar? hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İşte A101 yat satışına dair detaylar...
A101 YAT SATIŞI HANGİ GÜN?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. Katalokta en dikkat çeken ürün, 79.999 TL'den satışa çıkan Marin Boat markalı Samba Deluxe kamaralı fiber tekne oldu. Söz konusu teknenin 11 Ağustos'ta A101 marketlerinde satışta olacağını duyan vatandaşlar heyecanla söz konusu günü kollamaya başladı.
FİYATI 80 BİN TL
Lükse de el atan market zinciri 11 Ağustos Perşembe günü satışa sunulacak olan yatın fiyatını 80 bin TL olarak belirledi. Katalogta ürünün satış işleminin gerçekleşmesinin ardından 15 iş günü içerisinde adrese ücretsiz teslim edileceği bildirildi.
4,95 M SAMBA DELUXE KAMARALI FİBER TEKNENİN ÖZELLİKLERİ
Model: Marinboat 4.95 Samba Deluxe
Cinsi: Dıştan Takma Motor Takılabilir
Sertifikasyon Kategorisi:A Sınıfı Tekne
Dizayn Sınıfı:C Sınıfı
Tekne Boyu:4.95 Metre
Tekne Genişliği:2.15 Metre
Tekne Küpeşte Yüksekliği:1.00 Metre
Tekne İç Yüksekliği:70 Cm.
Motorsuz Ağırlığı:500 Kg.
Taşıma Kapasitesi:900 Kg.
Yolcu Kapasitesi:7 Kişi
Dolap Sayısı:5
Kamara Ölçüleri:Uzunluk-185 Cm. Genişlik-165 Cm. Yükseklik-130 Cm.
Önerilen Motor Gücü:30 Hp ile 60 Hp Arası
Renk Seçenekleri:Kırmızı-Lacivert-Bordo-BeyazMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız