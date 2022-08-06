Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ağustos 2022 08:45
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız